Nuevo descargo de Lizy Tagliani tras la denuncia de Viviana Canosa: "Nadie de la Justicia me llamó"

Lizy Tagliani realizó un nuevo descargo tras la denuncia de Viviana Canosa, quien la acusó de robo y de estar involucrada en una red de trata. "Me puse a disposición de la Justicia, pero hasta el momento nadie me llamó".

Sobre el final del ciclo radial Arriba Bebé, que conduce en Pop 101.5, Lizy se expresó: "No voy a parar. Me siento mal por momentos, es horrible, no sé si existe algo peor que esto. Se me vienen imágenes espantosas, pensamientos horribles que no tuve en mi vida. Tengo tanta bronca e impotencia, no quiero que me gane esto. Me tiene que acompañar la tranquilidad y seguridad de saber quién soy".

En ese sentido, la conductora rescató que "un gran paso es que la gente con la que trabajo no me haya soltado la mano, también puse un límite. No voy a decir lo que otros quieren que digan de mí. Es muy feo".

Luego, reiteró su postura ante las acusaciones y subrayó: "Todo de lo que se me acusa no soy responsable y es mentira. No voy a parar hasta que se sepa, por momentos parece que estoy loca. Me puse a disposición de la justicia, pero nadie me llamó ni me mandó carta documento."

Lizy Tagliani Redes sociales

"Nunca me robé nada, encontré cosas y las devolví. Jamás se me ocurrió que se me iba a nombrar en un tema de menores", comentó, a la vez que sumó: "La estoy pasando como el culo pero estoy tranquila. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. No importa si se calma, yo tengo que seguir porque va a quedar en la memoria de la gente."

"Hay una posverdad que se genera en la gente que sigue manchando. No me quedo sin trabajo, pero me quedo sin mi único derecho, lo más importante: mi herencia más preciada, mi integridad. Yo sé que de este plano me voy a ir completamente íntegra", cerró.

Al salir de la radio, Tagliani volvió a remarcar: "Si la justicia argentina no me da una respuesta voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos humanos. No se pueden hacer cosas así porque sí". "Lo único que quiero demostrar en la Justicia es que yo no estuve nunca con menores", cerró.

Embed

Viviana Canosa, tras declarar en Comodoro Py: "Hay mucha gente nerviosa"

La periodista Viviana Canosa aseguró en C5N que "hay mucha gente nerviosa" por el contenido de la declaración que brindó este martes en los Tribunales de Comodoro Py, ante el fiscal Carlos Stornelli, contra diferentes personas que integran los medios de comunicación y estarían vinculadas en presuntos casos de abuso sexual infantil y una red de trata.

"Esto empezó con un chisme de peluquería: me robaste y que se yo, y terminó siendo una declaración mucha más heavy. Hay un montón de gente nerviosa, con mucho miedo, y por más que se creen impunes, por las dudas llaman a la gente poderosa. Entonces, decidimos con mi abogado adelantar la declaración para este martes", explicó la conductora en una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela..

Viviana Canosa Viviana en vivo Captura El Trece

En tal sentido, la comunicadora brindó más detalles sobre lo atravesado en las últimas 24 horas: "Me quisieron hacer pegar un cagazo chino ayer a la noche. Asustándome con el poder y ensuciándome la cancha, haciéndome operaciones para que se me complicara. (...) Yo veo que Costa, Lizy, Casella, Georgina y toda esa runfla se me cagan de risa, me toman como poca seria o como una extorsión. ¡Esto es un despelote, tienen el culo sucio! No me vengan a tirar el poder por la cabeza, ¡yo tengo ovarios!".

Durante la nota con este medio, Canosa aseguró que observó "un auto parado en la puerta de mi casa" y lo relacionó este accionar con el peso específico de las personas que mencionó en su declaración: "Creo que hay de todos los rubros. Lo que fui a declarar no tiene que ver con la política. Lo que fui a contar es lo que siento que conozco, investigué y puedo comprobar. Por supuesto que en el medio puede haber algún empresario o político que se filtra. La denuncia no es tan amplia, me dediqué a buscar una información puntual".

La conductora televisiva aclaró que atravesó momentos muy complejos durante este día: "No estoy con ganas de exponerme y que me persigan. Lo hago por un pibe, no por un punto de rating. No me gusta que estén violando o abusando a un pibe. Entiendo que se defiendan entre ellos, pero yo no me lo tomo en joda, voy en serio".