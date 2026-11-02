Visita del Papa León XIV: qué deben hacer vecinos, turistas y comerciantes para circular por Palermo y Recoleta

Como parte del protocolo de seguridad para resguardar la vida del papa León XIV, quienes residan, se hospeden o trabajen en las zonas de Palermo y Recoleta en las que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restringió la circulación deberán presentar cierta documentación ante la Policía para acreditar su domicilio, reserva o lugar de trabajo.
Las restricciones vehiculares se dividen en dos perímetros principales: la zona de avenida del Libertador en Palermo y los alrededores de la Nunciatura Apostólica en Recoleta. El Sumo Pontífice se hospedará en esta última locación y realizará actividades públicas en el primer barrio.
La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.
Además, el transporte público cambiará su recorrido para evitar las zonas valladas. Los desvíos principales se canalizarán por avenidas paralelas como Las Heras, Santa Fe y Cabildo. Además, los tachos de basura serán reubicados en calles linderas para garantizar el servicio de recolección de residuos sin comprometer el operativo de seguridad.