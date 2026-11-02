2 de noviembre de 2026 Inicio
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Visita del Papa León XIV: qué deben hacer vecinos, turistas y comerciantes para circular por Palermo y Recoleta

La Policía controlará la circulación en las zonas con restricciones en la Ciudad de Buenos Aires por la estadía y las actividades del Sumo Pontífice. Uno por uno, los papeles que exigirán para acreditar domicilio, reserva o lugar de trabajo.

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El Monumento de los Españoles en Palermo.

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Cambia el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV.
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Las restricciones vehiculares se dividen en dos perímetros principales: la zona de avenida del Libertador en Palermo y los alrededores de la Nunciatura Apostólica en Recoleta. El Sumo Pontífice se hospedará en esta última locación y realizará actividades públicas en el primer barrio.

La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.

La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.

Además, el transporte público cambiará su recorrido para evitar las zonas valladas. Los desvíos principales se canalizarán por avenidas paralelas como Las Heras, Santa Fe y Cabildo. Además, los tachos de basura serán reubicados en calles linderas para garantizar el servicio de recolección de residuos sin comprometer el operativo de seguridad.

¿Qué documentación se debe presentar?

  • Vecinos residentes con DNI actualizado: DNI físico con el domicilio real dentro del perímetro de seguridad.
  • Vecinos residentes sin DNI actualizado: deben completar una Declaración Jurada de residencia en la web oficial del Gobierno de la Ciudad (https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web)
  • Comerciantes y empleados de la zona: declaración jurada oficial completada en la web del GCBA acreditando la relación laboral o actividad comercial.
  • Huéspedes de hoteles y alojamientos: comprobante o voucher impreso o digital de la reserva de hospedaje en el establecimiento ubicado en la zona.
  • Residentes frentistas de Recoleta: placa vehicular o placa identificatoria emitida por el GCBA. Se retira de forma presencial en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050, de 8 a 16) desde este lunes hasta este viernes o en el puesto habilitado en Rodríguez Peña y Av. Alvear (de 16 a 20) desde este lunes hasta este miércoles. Es necesario presentar una factura de un servicio del domicilio, como ABL, expensas, agua o electricidad. Los comercios y oficinas deberán acreditar su actividad con habilitación, documentación de servicios o constancia de inscripción en ARCA, y los trabajadores y las trabajadoras con recibo de sueldo, factura o constancia de alta laboral.
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