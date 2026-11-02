2 de noviembre de 2026 Inicio
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Elecciones 2027: ya está habilitada la consulta provisoria del padrón electoral

Permite verificar que los datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones. Permanecerá disponible hasta el 30 de noviembre inclusive.

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La consulta del padrón provisorio permite verificar que los datos estén correctos.

La consulta del padrón provisorio permite verificar que los datos estén correctos.

La Cámara Nacional Electoral informó que ya está habilitada la consulta provisoria del padrón electoral, a través del sitio web www.padron.gob.ar.

El Papa arribará al país el domingo 8 por la tarde.
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"Es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones", aclaró.

Asimismo, los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, podrán verificar si ya fueron incluidos.

De igual modo, para el caso de aquellos electores que no deban figurar en el mismo.

Cabe aclarar que, en esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral.

El padrón provisorio permanecerá disponible para la consulta hasta el día 30 de noviembre inclusive.

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