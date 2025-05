Ávido lector, viajero y fanático del tenis: las pasiones de León XIV, el nuevo Papa

Ahora bien, ¿qué tiene que ver con el nuevo Papa? Sucede que en una entrevista reveló: “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”.

En diálogo con el mismo medio, Agustianian Orden, también contó qué es lo que le gusta hacer en sus tiempos libres: “Me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente. Disfruto relajándome con amigos y conociendo a gente tan variopinta de cuyos dones aprendo y aprecio sobremanera”.

“¿La verdad? Como agustino, tener una comunidad rica, que se construya sobre esa capacidad de compartir lo que nos acontece con los demás, de estar abierto al otro, ha sido uno de los grandes regalos que me han sido dados en esta vida”, agregó.

León XIV, el primer Papa de la historia de Estados Unidos y anti Donald Trump

El nuevo Papa, Robert Prevost, que eligió llamarse Luis XIV, es el primer líder de la Iglesia Católica de Estados Unidos y se caracteriza por sus críticas al presidente Donald Trump.

Es el primer Pontífice estadounidense tiene una mirada muy crítica de la política migratoria del mandatario norteamericano y del presidente de El Salvado, Nayib Bukele.

Desde su cuenta de X, @Robert Prévost, reposteó una crítica a los presidentes por sus prácticas hacia los inmigrantes indocumentados del usuario @roccopalmo, sobre el tema: "Mientras Trump y Bukele usan Oval para denunciar la deportación ilegal de un residente estadounidense por parte de los federales, el ex salvadoreño indocumentado, ahora asistente del DC, Evelio, pregunta: "¿No ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden callarse?" .

En la publicación se hace referencia al caso de Kilmar Abrego García. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a la administración Trump que facilite el regreso del salvadoreño a Estados Unidos desde una conocida prisión salvadoreña, y rechazó la afirmación de la Casa Blanca de que no pudo recuperarlo después de deportarlo por error.