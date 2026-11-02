2 de noviembre de 2026 Inicio
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Donald Trump calificó a las elecciones de este martes como "las más importantes" de la historia de EEUU

El mandatario republicano cerró la campaña en el Monumento a Abraham Lincoln en Washington con duras acusaciones hacia la oposición. Alertó sobre la presencia de candidatos radicales en el Partido Demócrata para disputar el control del Congreso.

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Trump cerró la campaña en el Monumento a Abraham Lincoln en Washington.

Trump cerró la campaña en el Monumento a Abraham Lincoln en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este lunes su campaña electoral con un discurso frente al Monumento a Abraham Lincoln en Washington, donde calificó a las elecciones legislativas de este martes como "las más importantes" de la historia del país.

Casi 60 millones de estadounidenses emitieron ya su voto anticipado.
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Durante su intervención, el mandatario alertó a sus seguidores sobre las candidaturas de la oposición. "El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró ante la multitud.

El mandatario acusó además a sus rivales políticos de ser "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes". Esta declaración apuntó contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien busca convertirse en el primer senador musulmán estadounidense.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Los sondeos anticipan un posible cambio de control en el Congreso de EEUU

El mandatario llegó al cierre de campaña tras una gira de 25 actos por varios estados del país. Las encuestas indican que tradicionales bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas se inclinarían hacia los demócratas.

El modelo de pronósticos de Decisión Desk HQ otorga al Partido Demócrata un 84% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes. El mismo estudio proyecta un 65% de posibilidades de que la oposición recupere la mayoría en el Senado.

La jornada electoral de este martes define la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. A su vez, los ciudadanos eligen 36 gobernaciones estatales y diversos cargos locales.

Un triunfo opositor en ambas cámaras permitirá abrir investigaciones contra la administración de Trump y su familia. Asimismo, los demócratas buscarán bloquear nombramientos oficiales y la financiación de la guerra en Irán, además de debatir el futuro de la agencia migratoria ICE.

Ante este escenario, el Partido Republicano aspira a mantener el control de al menos una de las dos cámaras del Congreso. De este modo, la fuerza oficialista intentará obligar a la oposición a negociar las partidas presupuestarias.

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