2 de noviembre de 2026 Inicio
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El hospedaje del Papa León XIV en Recoleta: cómo es el sitio histórico donde tendrá reuniones fuera de agenda

El Sumo Pontífice dormirá del 8 al 11 de noviembre en Recoleta y mantendrá encuentros privados no enumerados en el cronograma oficial. El lugar elegido es la sede de la representación pontificia desde 1952.

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La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires

La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.

El Papa León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, y utilizará el lugar para mantener encuentros privados por fuera de su agenda oficial, mientras cumple con las actividades públicas previstas para su visita a Argentina del 8 al 11 de noviembre.

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La preparación del viaje contempla márgenes para al menos dos encuentros privados que no aparecerían en el programa oficial, según informó Infobae. Dirigentes políticos, sindicales, empresarios, referentes sociales y miembros de la Iglesia aparecen entre los sectores que podrían buscar una audiencia con el Pontífice en las escasas 96 horas que pisará suelo argentino.

La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.

La Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.

En Buenos Aires, la organización de esas reuniones tendrá como figura central al nuncio apostólico Michael Wallace Banach, designado por León XIV el pasado 14 de mayo. Será uno de los encargados de gestionar las solicitudes de audiencia, aunque la decisión final sobre los encuentros quedará en manos de Robert Francis Prevost y su entorno.

El carácter privado de estas audiencias permite además evitar que una conversación sea interpretada necesariamente como una señal de respaldo político, ya que los encuentros pueden desarrollarse sin fotografías institucionales ni anuncios públicos.

Cómo fue la visita del Papa León XIV a Madrid

Durante su viaje a España en junio, por ejemplo, el Papa recibió en la Nunciatura tanto a figuras incluidas en el programa como a otras que quedaron fuera de la agenda pública. Entre estas últimas estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, quien mantuvo un encuentro bajo la "máxima discreción" solicitada previamente por el Vaticano.

El histórico palacio donde dormirá el Papa recibió a Juan Pablo II en 1982 y 1987

El Palacio Fernández Anchorena fue diseñado por el arquitecto francés Édouard Le Monnier por encargo de Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena. Posteriormente pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, quien terminó legándolo a la Santa Sede.

La residencia ya recibió a otro Pontífice: Juan Pablo II se alojó allí durante sus visitas a la Argentina de 1982 y 1987. Antes de la llegada de León XIV se realizarán trabajos en diferentes sectores del inmueble, entre ellos la fachada y la capilla.

Juan Pablo II junto a Leopoldo Fortunato Galtieri tras su llegada al país el 11 de junio de 1982, tres días antes de la caída de Puerto Argentino en las islas Malvinas.

Juan Pablo II junto a Leopoldo Fortunato Galtieri tras su llegada al país el 11 de junio de 1982, tres días antes de la caída de Puerto Argentino en las islas Malvinas.

Además, como sede diplomática, la Nunciatura cuenta con las protecciones previstas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sus instalaciones son inviolables y las autoridades argentinas no pueden ingresar sin consentimiento.

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