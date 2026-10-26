Avanzan los preparativos para la visita de León XIV: cortes en Palermo mientras se monta el escenario La misa se realizará el lunes 9 de noviembre por la mañana, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 por la noche. Los cambios en el tránsito se extienden desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre en la zona del Monumento de los Españoles. Por Agregar C5N en









El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina tras su intervención quirúrgica.

Avanzan los preparativos en la Ciudad de Buenos Aires para el acto principal de la gira del papa León XIV en el país, que consistirá en una misa y vigilia de jóvenes el 9 y 10 de noviembre, en el marco de su primera visita apostólica a la Argentina. Se establecieron los cortes de calle en el barrio de Palermo y en la mañana del lunes se levanta el escenario que se utilizará en el evento.

La misa se realizará el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 a las 20:15. Las dos actividades forman parte de una agenda de cuatro días que llevará al pontífice por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El Ejecutivo porteño anunció qué calles sufrirán cortes en el marco del armado de estructuras y otras maniobras para recibir a Robert Francis Prevost en su primera visita al país. Los cambios en el tránsito se extienden desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre y afectarán, principalmente, al barrio de Palermo.

Desde la madrugada hasta la mañana del sábado 24 de octubre hay un corte total en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, por el armado de estructuras. Y desde la mañana de ese mismo sábado hasta la noche del 3 de noviembre hay cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.