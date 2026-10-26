26 de octubre de 2026 Inicio
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Es oficial: el papa León XIV ratificó su gira por Argentina, Uruguay y Perú

Luego de que trascendiera un comentario que hizo en la última audiencia general a una pareja de santafesinos, el sumo pontífice aseguró que lo "llena de alegría regresar al continente" donde pasó varios años de su vida. "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros", expresó.

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Es oficial: el papa León XIV ratificó su gira por Argentina, Uruguay y Perú

El papa León XIV confirmó su próximo viaje apostólico a la Argentina a través de una publicación en su cuenta de X, en la que expresó su alegría por regresar a América Latina. El anuncio llegó después de la operación a la que fue sometido el 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde le extirparon una lesión localizada en el pulmón derecho.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y se quedará hasta miércoles 11 de noviembre. Luego irá a Perú.
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“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”, escribió el Pontífice.

La confirmación también fue difundida por Vatican News, que informó que los últimos controles médicos mostraron una evolución posoperatoria favorable. Según el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los estudios determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no será necesario un tratamiento oncológico adicional. Los médicos tampoco encontraron contraindicaciones para que León XIV emprenda el viaje previsto para noviembre.

La gira incluirá tres países sudamericanos y se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. La visita a la Argentina será una de las etapas centrales del recorrido, que también contempla actividades en Uruguay y Perú.

El itinerario del papa León XIV en la Argentina

De acuerdo con el programa oficial publicado por el Vaticano, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo. Permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Lima, Perú.

Durante su estadía en la Argentina, el itinerario prevé las siguientes actividades y traslados:

  • Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay.

  • Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y regreso a Buenos Aires.

  • Miércoles 11 de noviembre: partida desde Buenos Aires hacia Lima, Perú.

El viaje apostólico comenzará el viernes 6 de noviembre, con la salida desde Roma hacia Montevideo, y concluirá con el regreso del Pontífice al Vaticano entre el 16 y el 17 de noviembre.

Javier Milei celebró la confirmación de la visita del papa

"Alegría enorme", escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X al conocerse la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina.

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