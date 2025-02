 Viral: grababan su propuesta de matrimonio y una mujer les arruinó el video.

Durante la grabación se puede ver a su ahora prometido arrodillándose ante ella en una playa, mientras el cielo anaranjado del atardecer proporcionaba el telón de fondo ideal para la ocasión. Aurora estaba visiblemente emocionada, y no fue hasta que vio el video que se dio cuenta de que algo inusual había sucedido.

El video que capturó este hermoso momento no solo mostró la escena romántica entre la pareja, sino que también dejó en evidencia un detalle curioso: una transeúnte paseando por el fondo. La mujer, completamente ajena a lo que ocurría en el primer plano, aparece caminando despreocupada por la orilla de la playa mientras se lleva a cabo la propuesta.

Embed - Like I know we don’t own the beach but GURL, bless her #fyp #proposalfail #cameo #maincharacterenergy #beachproposal