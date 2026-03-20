El demoledor relato de Luciana Martínez, la exGran Hermano acusada de robo: "Sentí miedo todo el tiempo"

La exparticipante de Gran Hermano 2024 Luciana Martínez habló tras su liberación, después de ser acusada de robo junto a un amigo de un turista extranjero: "Tuve miedo todo el tiempo".
La exparticipante del reality de Telefe fue al programa de Georgina Barbarossa y dio su versión sobre la noche en que la detuvieron por ser una "viuda negra". Al final, apuntó a la supuesta víctima por intento de abuso.
El hecho que ocurrió en el Smart Hotel de la Ciudad. En su descargo, la mediática detalló la secuencia en donde se la ve entrando al hotel de la supuesta víctima, junto a su mánager Cristian Wagner, y el calvario que padeció al ser acusada de ser una "viuda negra".
La Justicia, que la había demorado, la dejó ir porque no encontró prueba de ningún robo ni tampoco de ninguna sustancia para dormir al hombre estadounidense, identificado como Bradley Cameron Varela.
La joven dio su versión de los hechos, y aportó datos que ya tienen los investigadores. Habló de un intento de robo que pasó a ser un intento de abuso, de parte de Varela, y del que huyó como pudo. "Soy bastante dada y capaz eso tengo que mejorar", reflexionó en A la Barbarossa.
La noche empezó con una noche de un bar en Palermo, adonde encontró a Varela. Después se fueron con el turista estadounidense al hotel donde paraba. "Estaba muy angustiada y triste. Sentí miedo todo el tiempo", reveló. "Nadie me llevó a la fuerza", dijo y reveló que había tomado bastante alcohol.
Martínez detalló que el hombre empezó a tomar droga y se puso insistente: "Se empieza a sacar la remera, empieza a consumir... yo decido ir al baño y él ingresa donde estoy yo. Nos empezamos a besar, me empieza a tocar y yo cedo, por el estado de alcohol que tenía", remarcó.
La exhermanita fue al programa de Georgina Barbarossa y sorprendió con una parte de su versión, cuando dijo: "En ese momento me empieza a tocar, se da cuenta de que no soy una chica cis. Él cambia, empieza a mostrar una forma desde el enojo. Me da vuelta, me agarra de los brazos y del pelo para que yo baje. Ahí me incomodé y grité: ‘Amigo, me quiero ir’”, buscando la ayuda de su manager.