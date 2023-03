Violento choque en avenida Corrientes: dos heridos

Un taxi y un auto particular protagonizaron un violento choque en el cruce de avenida Corrientes y Larrea , en la zona de Once del barrio porteño de Balvanera. Un hombre fue hospitalizado con heridas en la cabeza y el conductor del automóvil admitió ante las cámaras de C5N haber "bebido algo" .

El hombre que viajaba en el automóvil recibió una herida cortante en la cabeza y la policía debió reducirlo, ya que estaba en estado de shock e intentó agredir a quienes intentaban socorrerlo. Según relató su hija, los efectivos "le pusieron la rodilla arriba de la cabeza donde tenía la herida, estaba perdiendo un montón de sangre".

En tanto, el conductor, en aparente estado de ebriedad, relató ante el móvil de C5N que "venía en el carril lento, pero no me acuerdo qué pasó". "No mucho, pero algo he bebido", admitió.

Tanto el hombre herido como una mujer que sufrió lesiones en la zona cervical fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía. El tránsito en la avenida Corrientes se encuentra parcialmente interrumpido en la cuadra entre Corrientes y Azcuénaga, con solamente un carril liberado.