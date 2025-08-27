27 de agosto de 2025 Inicio
El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

El hecho ocurrió en septiembre del año pasado, cuando Nicolás volvía de una gira. Está imputado como autor del homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez.

La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

A casi un año de haber atropellado y matado a una motociclista, la Justicia confirmó que el hijo de Leo Mattioli, Nicolás, irá a juicio oral y público por homicidio culposo.

La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años.
Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio

De esta manera, la jueza de la Cámara de Apelaciones, Marta Feijoó, confirmó la negativa a la probation y consideró que fue fundada de manera correcta por María Celeste Minniti en primera instancia, por lo que mantuvo la decisión de resolver que el artista vaya a juicio.

Durante todo el proceso, el cantante intentó evitar llegar a debate y propuso abonar 10 millones de pesos como reparación, sin embargo, la magistrada también había rechazado dicho accionar al considerarlo “improcedente”.

El hermano de la ciclista, llamada Claudia Laura Decurgez, pidió que el artista vaya preso y que se haga justicia en el caso, luego del hecho que se produjo en la provincia de Santa Fe. Marcos Decurguez consideró que la ceguera parcial del artista es un “agravante” en el caso caratulado como homicidio culposo. En tal sentido, apuntó hacia el estado del vehículo del cantante luego de que atropellara a la mujer: “Es terrible el abollón que tiene la camioneta, que hizo mi hermana con su cabeza”.

Nicolás Mattioli irá a juicio: la postura de la fiscalía por el caso

La fiscalía detalló que el homicidio de la ciclista ocurrió el sábado 21 de septiembre del 2024, minutos antes de las 8, sobre la avenida Ricchieri, en cercanías de la intersección con la calle Libertad, en la localidad santafesina de Santo Tomé.

Durante la audiencia aseguraron que Mattioli “conducía de manera negligente” una camioneta marca Ford modelo Ranger en dirección oeste-este a 53 kilómetros por hora, mientras que la víctima “circulaba en bicicleta delante de él, en el mismo sentido y sobre la margen derecha de la calzada”.

En ese sentido, consideraron que “sin tomar las debidas precauciones, el investigado no advirtió la presencia de Decurgez y la embistió desde atrás”. Como resultado del impacto, la mujer “salió despedida de la bicicleta y cayó a la derecha de la calzada”, y, como consecuencia de ello, “sufrió un grave traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”.

Por su parte, personal policial detalló que cuando arribó al lugar el músico intentó inculpar a la víctima, manifestando que “se había cruzado frente a la camioneta”, pero rápidamente pudo ser verificado debido a que “el siniestro vial fue registrado por cámaras de seguridad”.

