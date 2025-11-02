Apuñalan y matan a un adolescente de 15 años en una pelea callejera en Necochea La víctima fue atacada con un arma blanca en la ingle, una herida que le provocó una abundante pérdida de sangre. La Policía detuvo a un joven de 17 años sindicado como el autor material. Por







Una trágica pelea callejera en la madrugada del sábado derivó en la muerte de un adolescente de 15 años en la ciudad balnearia de Necochea. La víctima falleció horas después en el Hospital Municipal debido a la gravedad de las heridas sufridas por un arma blanca. El hecho, que conmocionó a la comunidad, tuvo lugar en la zona del playón de estacionamiento frente al Complejo Casino.

La víctima fue atacada con una puñalada en la ingle, una herida que le provocó una abundante pérdida de sangre. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven no pudo sobrevivir a las graves lesiones. Según fuentes oficiales, la cantidad de sangre perdida en el lugar del hecho fue tal que, durante la atención médica, sufrió un shock hipovolémico, una complicación fatal que precipitó su deceso.

Tras el suceso, la Policía detuvo rápidamente a un joven de 17 años sindicado como el autor material del ataque. El menor de edad fue trasladado y permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia local y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa judicial quedó caratulada como "homicidio calificado por el uso de arma blanca". La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial de Necochea. Las autoridades no descartan la participación de otros menores en el incidente que terminó de manera tan lamentable.

Las tareas de investigación policial y judicial se centran ahora en esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la riña. Los pesquisas están abocados al análisis de las declaraciones de testigos presenciales y a la revisión exhaustiva de las imágenes captadas por cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, instaladas en la zona.