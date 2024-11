Villa Gesell: encontraron el cuerpo de la última desaparecida en el derrumbe del Hotel Dubrovnik

El derrumbe también se cobró la vida de María Rosa Stefanic, la exdueña del inmueble y tía de Nahuel, y de los trabajadores que realizaban remodelaciones en el edificio: Fabián Javier Gutiérrez, Mariano Troiano, Matías Chapsman y Ezequiel Matu. Además, Federico César Ciocchini falleció mientras dormía en su vivienda contigua al Dubrovnik, aunque su esposa María Josefa Bonazza sobrevivió.

Dana era oriunda de Juan Nepomuceno Fernández, un pueblo situado a 80 kilómetros de Necochea, y a los 10 años se mudó con su familia al partido bonaerense de Lomas de Zamora donde concurrió al colegio Nuestra Señora del Huerto en Temperley. Durante la pandemia de coronavirus, comenzó un emprendimiento de pastelería que se desarrolló entre Lomas y Lanús y luego lo trasladó a Villa Gesell.

Los investigadores constataron que era empleada del Dubrovnik y que se encontraba en el hotel al momento del desmoronamiento. Horas antes de la catástrofe había compartido fotos suyas en las redes sociales tomando mate en la playa.

Dana Desimone

Josefa, la única sobreviviente, habló en C5N: "Siempre tuve la certeza de que me iban a sacar"

Josefa Boazza, más conocida como Pelu, relató cómo hizo para sobrevivir esas horas bajo los escombros y reveló que comenzó a gritar para ser escuchada y usó el código Morse para hacerse encontrar, todo esto en medio de tener que asumir que su pareja, Fernando Ciocchini, había fallecido.

“No tuve desesperación, tuve tranquilidad porque desde el principio tuve la certeza de que me iban a sacar. Mi marido no me contestó. Cuando él escuchó los ruidos y cuando se nos cayó todo encima dijo ‘ay’ y yo le decía ‘quédate tranquilo amor mío que nos van a venir a salvar’ y no me contestó nunca”, contó en La Mañana en C5N.

Agregó que “nunca escuché ni una respiración ni nada. Me queda el consuelo de que fue instantáneo y no alcanzó a sufrir. Vivimos una vida hermosa”.

En su duro relato contó que “en ningún momento perdí la lucidez, me mantenía la sorpresa de que me iban a salvar. Todo mi franco derecho, mi pierna, mi cadera todo aplastado y me produjo una lesión, una fractura muy pequeña. Tuve un desplazamiento en el radio”.

Apareció el video del momento del derrumbe del hotel Dubrovnik

Cuando habían pasado cinco días de la caída sorpresiva de Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, trascendieron las primeras imágenes de cómo fue el derrumbe que provocó la muerte de tres personas y, por el momento, otras cinco se encuentran desaparecidas.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de un edificio lindero, del hecho que se cometió el miércoles 30 de octubre durante las 00.25 de la madrugada. En una de ellas se puede apreciar el momento en que colapsa el edificio desde con una visual reducida por la oscuridad, cae una venta e inmediatamente se ve una nube de polvo producto del derrumbe de los doce pisos.

Mientras que, en el otro video desde el garage del hotel Medamar, capta el momento en que una mujer está hablando por teléfono rodeada de algunos autos estacionados y cuando se corre se cae la pared que hace de medianera de ambos edificios.

Las imágenes logran captar cómo se derrumba el muro y que rápidamente empiezan a caer los escombros. Segundo después que comienza a disiparse el polvo, se puede apreciar cómo quedó todo bajo escombros.

