Josefa, la única sobreviviente del derrumbe de Villa Gesell, habló en C5N: "Siempre tuve la certeza de que me iban a sacar"

“No tuve desesperación, tuve tranquilidad porque desde el principio tuve la certeza de que me iban a sacar. Mi marido no me contestó. Cuando él escuchó los ruidos y cuando se nos cayó todo encima dijo ‘ay’ y yo le decía ‘quédate tranquilo amor mío que nos van a venir a salvar’ y no me contestó nunca”, contó en La Mañana en C5N.

Agregó que “nunca escuché ni una respiración ni nada. Me queda el consuelo de que fue instantáneo y no alcanzó a sufrir. Vivimos una vida hermosa”.

Derrumbe Villa Gesell

En su duro relato contó que “en ningún momento perdí la lucidez, me mantenía la sorpresa de que me iban a salvar. Todo mi franco derecho, mi pierna, mi cadera todo aplastado y me produjo una lesión, una fractura muy pequeña. Tuve un desplazamiento en el radio”.

“Primero intenté quedarme tranquila hasta que sintiera que está alguien cerca. Le dije a mi marido ‘tesoro nos vienen a rescatar, escuchaste la sirena’. No me iba a poner a gritar, todavía tienen que estar bajando de los móviles y me quedé tranquila. Escuché un ruidito y empecé a gritar y dije ‘si me escuchan díganme’ y encontré una piedra y empecé a hacer el código morse, con eso me encontraron”, sumó.

En cuanto a su estado de salud actual contó: “Estoy bien, solo tengo una fractura chiquita, pero para eso tengo que tener enyesado todo el brazo. Estuve aplastada todo mi brazo derecho con unas vigas enormes que costó sacar y dije bueno ‘me quebré la cadera, me quebré todo’ y me dijeron que tenía husos fuertes. Si hubiese tenido osteoporosis era todo un picadillo”.