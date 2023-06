Video viral: un repartidor se comió una porción de pizza y así la acomodó para que no se note

Un repartidor comió la porción de una pizza y la acomodó para que no se note.

Un repartidor se hizo viral debido a que fue captado por una usuaria de las redes sociales mientras comía una porción de pizza y luego, para intentar que cuando la entregue a quien la solicitó no se note que falta una parte, acomodó el resto de las porciones.

La usuaria Susy Jimenez compartió en la red social TikTok un video junto al texto "¿por qué no habrá llegado mi pizza?" en referencia a la acción del trabajador que generó mucha repercusión en las redes sociales, debido a que las respuestas de los usuarios se mezclaron entre los que se indignaron y los que justificaron la decisión del repartidor.

"Jejeje no estoy a favor pero me sorprendió su técnica", "El chico viendo este video: ¿cómo es posible este suceso?", "Por eso es mejor pedir que no las corten las porciones", fueron algunas de las respuestas a las imágenes difundidas.

El video acumula más de 5 millones de reproducciones con más de 265.000 de "me gusta" junto a cerca de 11.000 comentarios.