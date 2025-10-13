Video: una pantalla publicitaria cayó al vacío al costado de General Paz

El cartel estaba al lado de una concesionaria que debió remover los vehículos para que sean dañados, pero sí destrozó el techo de una casa. Los vecinos ya habían advertido sobre la colocación de mismo y que oscilaba generando peligro.

Un cartel publicitario cayó sobre al vacío al costado de General Paz , altura Ciudadela, donde la estructura empezó a oscilar, advertido por los vecinos, sin embargo, no lograron evitar su caída. Por el hecho no hay que lamentar heridos , pero sí destrozó el techo de una casa lindera .

De acuerdo a lo que trascendió, el cartel, que estaba dentro de una vivienda y al lado de una concesionaria, y los lugareños intentaron hablar con la dueña donde estaba el cartel ya que los vecinos ya habían advertido sobre su colocación y escuchado ruidos de cómo crujía la estructura que apuntaba hacia la General Paz al 7700.

Después de varios días de reclamos, un trabajador de una empresa privada y al advertir el peligro que generaba se negó a subir a la estructura para poder constatar lo que estaba sucediendo y rápidamente dio el aviso que había que hacer el cambio.

La vivienda terminó con el techo del garaje roto, mientras que lindera a la misma había una concesionaria de autos que al advertir la peligrosidad del caso tomó la decisión de sacar los vehículos ante el temor de que la caída afectara a los autos que tenían en exposición.

Desde varias semanas los vecinos hicieron el reclamo y el mismo día que iba a llegar a la grúa, la pantalla publicitaria cayó al vacío. Por fortuna, no hubo que lamentar ni heridos ni víctimas fatales.

En los videos que se hicieron virales se puede escuchar a un hombre que está filmando el cartel negro y describir que el mismo se mueve. “Se mueve, es un peligro. En cualquier momento se cae. Así que estamos sacando todos los autos y los estamos llevando al galpón antes que se caiga. Terrible”, describió sobre la situación.

“Ya hace varias semanas el cartel oscilaba de más, que no era normal. Teníamos miedo por la casa, la agencia y la gente que pasaba por el lugar porque eso se podía venir abajo en cualquier momento, sin saber para dónde. Por suerte, cuando cae solo tuvo una pérdida económica y no hay que lamentar heridos”, relató Fernando, dueño de la concesionaria, en diálogo con A24.