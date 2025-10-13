Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe La provincia tendrá 14 frentes en competencia para las legislativas de octubre. Cada espacio ya definió sus candidatos titulares y suplentes. Por







Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP). Redes sociales

Los votantes de Santa Fe ya conocen a los nombres que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025. En esta oportunidad, la provincia renovará nueve de las 127 bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados.

El próximo 26 de octubre, además, se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP). Este cambio busca simplificar el sistema electoral, reforzar la transparencia y garantizar un acceso más claro a las distintas propuestas partidarias. En Santa Fe, el escenario quedó conformado con 14 listas oficializadas, cada una con nueve candidatos titulares y cinco suplentes.

La provincia de Santa Fé es uno de los distritos más importantes dentro del mapa político nacional. El cierre del plazo para la presentación de candidaturas dejó como resultado una competencia marcada por alianzas tradicionales, nuevas fuerzas emergentes y referentes con fuerte peso en la política local.

La Libertad Avanza Agustín Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Germán Pugnaloni

Ludmila Radolovich

Matías Tomassi

Silvia Nardin

Fabricio Dellasanta

Fuerza Patria Caren Tepp

Agustín Rossi

Alejandrina Borgatta

Oscar Martínez

María Gigliani

Pablo Corsalini

Silvana Teisa

Roque Ojeda

Evelyn Roa

Provincias Unidas Gisela Scaglia (PRO)

Pablo Farías (PS)

Melina Giorgi (UCR)

Rogelio Biazzi (Elijo Creer)

Natalia Corona (PDP)

Fabián Peralta (GEN)

Nadia Doria (UNO)

Jorge Paladini (Hacemos)

Betina Florito (ERF) Compromiso Federal Gabriel Chumpitaz

María Latosinski

Federico Cutruneo

Claudia Giménez

Daniel Hansen

Micaela Ortíz

Jorge Maya

Carina Rambaudi

Leandro Fontanetto Partido Autonomista Raimar Ataide Da Costa

Noelia Mirabella

Marcelo Ventura

Jésica Reyes

Pedro Mariani

Patricia Mattioli

Walter Enriquez

Rosana Tasca

José De Cesaris Defendamos Santa Fe José Lattuca

María Montenegro

Manuel Lafarga

Floriana Marconi

Néstor Maggi

Pamela Cocco

Alberto Mozzatti

Francisca Paz

Gustavo Asensio Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad Franco Casasola

Carla Deiana

Adolfo Columbich

María Fernanda Gutiérrez

Nicolás Rapanelli

Selena Grimalt

Alejandro Parlante

Verónica Bravo

Facundo Fernández Nuevas Ideas Ezequiel Torres

Cristina Luciani

Luciano Corti

Andrea Mansilla

Daniel Caramutti

Jésica Navarro

Martín Kemmerer

Sandra Juárez

Nicolás Spina Movimiento Independiente Renovador Juan Carlos Blanco

Silvia Attorresi

Roberto Forchetti

Claudia Ramírez

Víctor Hugo Gauna

Liliana Sánchez

Marcelo Folch

María Alicia Alcocer

Armando Mujica Igualdad y Participación Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

Marcelo Chavazza

Alejandra Carrizo

Horacio Ayala

Carina Ortega Partido Fe Pamela Perino

Juan Flaherty

Aldana Peirotti

Héctor Cardozo

Silvia Elías

Norberto Paulón

Milagros Gómez

Nicolás Paiva

Mabel Oviedo Política Obrera Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Christian Miguez

Natalia Jaime

Brian Murphy

Silvia Leonor Frente Amplio por la Soberanía Carlos Del Frade

Gabriela Sosa

Luciano Vigoni

Vanesa Oddi

Pablo Bosch

Mercedes Meier

Rubén Sala

Mariana Meza

Camilo Di Croche Movimiento al Socialismo César Rojas

Ayelén Velizán

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Esteban Luis Nine

Constanza Bosio

Gabriel Lorenzo Ripoll

María Verónica Servín

Mauro Nicolás Beas