Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

Los votantes de Santa Fe ya conocen a los nombres que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025. En esta oportunidad, la provincia renovará nueve de las 127 bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados.
La provincia tendrá 14 frentes en competencia para las legislativas de octubre. Cada espacio ya definió sus candidatos titulares y suplentes.
El próximo 26 de octubre, además, se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP). Este cambio busca simplificar el sistema electoral, reforzar la transparencia y garantizar un acceso más claro a las distintas propuestas partidarias. En Santa Fe, el escenario quedó conformado con 14 listas oficializadas, cada una con nueve candidatos titulares y cinco suplentes.
La provincia de Santa Fé es uno de los distritos más importantes dentro del mapa político nacional. El cierre del plazo para la presentación de candidaturas dejó como resultado una competencia marcada por alianzas tradicionales, nuevas fuerzas emergentes y referentes con fuerte peso en la política local.