13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

La provincia tendrá 14 frentes en competencia para las legislativas de octubre. Cada espacio ya definió sus candidatos titulares y suplentes.

Por
Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

Redes sociales

Los votantes de Santa Fe ya conocen a los nombres que competirán en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025. En esta oportunidad, la provincia renovará nueve de las 127 bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados.

Se conocieron los principales referentes de cada espacio.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

El próximo 26 de octubre, además, se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP). Este cambio busca simplificar el sistema electoral, reforzar la transparencia y garantizar un acceso más claro a las distintas propuestas partidarias. En Santa Fe, el escenario quedó conformado con 14 listas oficializadas, cada una con nueve candidatos titulares y cinco suplentes.

La provincia de Santa Fé es uno de los distritos más importantes dentro del mapa político nacional. El cierre del plazo para la presentación de candidaturas dejó como resultado una competencia marcada por alianzas tradicionales, nuevas fuerzas emergentes y referentes con fuerte peso en la política local.

La Libertad Avanza

  • Agustín Pellegrini
  • Yamile Tomassoni
  • Juan Pablo Montenegro
  • Valentina Ravera
  • Germán Pugnaloni
  • Ludmila Radolovich
  • Matías Tomassi
  • Silvia Nardin
  • Fabricio Dellasanta

Fuerza Patria

  • Caren Tepp
  • Agustín Rossi
  • Alejandrina Borgatta
  • Oscar Martínez
  • María Gigliani
  • Pablo Corsalini
  • Silvana Teisa
  • Roque Ojeda
  • Evelyn Roa

Provincias Unidas

  • Gisela Scaglia (PRO)
  • Pablo Farías (PS)
  • Melina Giorgi (UCR)
  • Rogelio Biazzi (Elijo Creer)
  • Natalia Corona (PDP)
  • Fabián Peralta (GEN)
  • Nadia Doria (UNO)
  • Jorge Paladini (Hacemos)
  • Betina Florito (ERF)

Compromiso Federal

  • Gabriel Chumpitaz
  • María Latosinski
  • Federico Cutruneo
  • Claudia Giménez
  • Daniel Hansen
  • Micaela Ortíz
  • Jorge Maya
  • Carina Rambaudi
  • Leandro Fontanetto

Partido Autonomista

  • Raimar Ataide Da Costa
  • Noelia Mirabella
  • Marcelo Ventura
  • Jésica Reyes
  • Pedro Mariani
  • Patricia Mattioli
  • Walter Enriquez
  • Rosana Tasca
  • José De Cesaris

Defendamos Santa Fe

  • José Lattuca
  • María Montenegro
  • Manuel Lafarga
  • Floriana Marconi
  • Néstor Maggi
  • Pamela Cocco
  • Alberto Mozzatti
  • Francisca Paz
  • Gustavo Asensio

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Franco Casasola
  • Carla Deiana
  • Adolfo Columbich
  • María Fernanda Gutiérrez
  • Nicolás Rapanelli
  • Selena Grimalt
  • Alejandro Parlante
  • Verónica Bravo
  • Facundo Fernández

Nuevas Ideas

  • Ezequiel Torres
  • Cristina Luciani
  • Luciano Corti
  • Andrea Mansilla
  • Daniel Caramutti
  • Jésica Navarro
  • Martín Kemmerer
  • Sandra Juárez
  • Nicolás Spina

Movimiento Independiente Renovador

  • Juan Carlos Blanco
  • Silvia Attorresi
  • Roberto Forchetti
  • Claudia Ramírez
  • Víctor Hugo Gauna
  • Liliana Sánchez
  • Marcelo Folch
  • María Alicia Alcocer
  • Armando Mujica

Igualdad y Participación

  • Agustina Donnet
  • Damián Verzeñassi
  • Ana Narvaiz
  • Agustín González
  • Romina Sotelo
  • Marcelo Chavazza
  • Alejandra Carrizo
  • Horacio Ayala
  • Carina Ortega

Partido Fe

  • Pamela Perino
  • Juan Flaherty
  • Aldana Peirotti
  • Héctor Cardozo
  • Silvia Elías
  • Norberto Paulón
  • Milagros Gómez
  • Nicolás Paiva
  • Mabel Oviedo

Política Obrera

  • Marilin Gómez
  • Germán Lavini
  • Alicia Escudero
  • Gustavo Fenoy
  • Stella Maris Giudice
  • Christian Miguez
  • Natalia Jaime
  • Brian Murphy
  • Silvia Leonor

Frente Amplio por la Soberanía

  • Carlos Del Frade
  • Gabriela Sosa
  • Luciano Vigoni
  • Vanesa Oddi
  • Pablo Bosch
  • Mercedes Meier
  • Rubén Sala
  • Mariana Meza
  • Camilo Di Croche

Movimiento al Socialismo

  • César Rojas
  • Ayelén Velizán
  • Iván Pilcic
  • Marianela Ponce
  • Esteban Luis Nine
  • Constanza Bosio
  • Gabriel Lorenzo Ripoll
  • María Verónica Servín
  • Mauro Nicolás Beas
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El escenario se presenta marcado por la polarización.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa

El peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego

Finalmente, Diego Santilli encabeza la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Elecciones 2025: LLA pidió reimprimir los afiches de exhibición obligatoria tras cambios en su lista bonaerense

play

Para la Fiscalía, es "fácticamente imposible" garantizar las reimpresiones de una nueva BUP

El presidente Javier Mieli, durante su acto en el Movistar Arena.

Pese a los idas y vueltas, las denuncias de corrupción y la crisis, Milei nunca pierde el rumbo

Como en todo el país, la Libertad Avanza y Fuerza Patria concentran la principal disputa política en la provincia.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Catamarca

Rating Cero

Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..."

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.
play

Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

Sus palabras generaron un fuerte impacto en Hollywood.

20 años después, Jennifer Aniston reveló detalles que no se sabían sobre el divorcio con Brad Pitt: qué dijo

La Voz Argentina llegará a su fin este lunes 13 de octubre.

Telefe confirmó la peor noticia sobre La Voz Argentina y desató la furia de los fans

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
play

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios
play

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

últimas noticias

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

Hace 24 minutos
Se conocieron los principales referentes de cada espacio.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Hace 24 minutos
El peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego

Hace 25 minutos
El escenario se presenta marcado por la polarización.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa

Hace 25 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Milei partió a Estados Unidos para reunirse con Trump tras el anuncio del swap

Hace 28 minutos