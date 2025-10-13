13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego

Cinco bancas nacionales quedarán definidas en octubre. Los principales espacios políticos apuestan a retener poder o ganar representación.

Por
El peronismo se presenta fragmentado

El peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Tierra del Fuego tendrá en octubre una elección legislativa clave que definirá parte de su representación en el Congreso. En juego estarán tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados, lo que pone bajo la lupa a las principales fuerzas políticas de la provincia.

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

El oficialismo provincial, liderado por el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, enfrenta el desafío más grande, ya que arriesga la mayoría de los escaños en disputa. La reorganización interna de Fuerza Patria y la irrupción de sellos propios marcan un escenario en el que el peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Mientras tanto, la oposición se prepara con listas que reflejan el crecimiento de nuevas corrientes. La Libertad Avanza buscará consolidar su fuerza en el sur, el radicalismo busca continuidad a través de alianzas, y espacios menores intentan hacerse un lugar en medio de una polarización creciente.

En este contexto, la provincia tendrá una jornada que podría modificar de manera significativa la composición legislativa nacional y anticipar el escenario político rumbo a 2027.

Fuerza Patria

Senadores

  • Cristina López
  • Federico Runín

Diputados

  • Agustín Tita
  • Paola Mancilla

La Libertad Avanza

Senadores

  • Agustín Coto
  • Belén Monte de Oca

Diputados

  • Miguel Rodríguez
  • Betiana Fernández

Defendamos Tierra del Fuego

Senadores

  • Gastón Díaz
  • Ana Paula Cejas

Diputados

  • Guillermo Löffler
  • Débora Galichini

Provincias Unidas

Senadores

  • Pablo Blanco
  • Loly Moreno

Diputados

  • Federico Bilota
  • Viviana Rodríguez

Frente Grande

Senadores

  • Rogelio Baron
  • Rosa Erramuspe

Diputados

  • Walter Ramírez
  • Miriam Aguiar
