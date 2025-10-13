Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego

Tierra del Fuego tendrá en octubre una elección legislativa clave que definirá parte de su representación en el Congreso. En juego estarán tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados, lo que pone bajo la lupa a las principales fuerzas políticas de la provincia.
El oficialismo provincial, liderado por el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, enfrenta el desafío más grande, ya que arriesga la mayoría de los escaños en disputa. La reorganización interna de Fuerza Patria y la irrupción de sellos propios marcan un escenario en el que el peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.
Mientras tanto, la oposición se prepara con listas que reflejan el crecimiento de nuevas corrientes. La Libertad Avanza buscará consolidar su fuerza en el sur, el radicalismo busca continuidad a través de alianzas, y espacios menores intentan hacerse un lugar en medio de una polarización creciente.
En este contexto, la provincia tendrá una jornada que podría modificar de manera significativa la composición legislativa nacional y anticipar el escenario político rumbo a 2027.