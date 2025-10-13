Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego Cinco bancas nacionales quedarán definidas en octubre. Los principales espacios políticos apuestan a retener poder o ganar representación. Por







El peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás. Redes sociales

Tierra del Fuego tendrá en octubre una elección legislativa clave que definirá parte de su representación en el Congreso. En juego estarán tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados, lo que pone bajo la lupa a las principales fuerzas políticas de la provincia.

El oficialismo provincial, liderado por el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, enfrenta el desafío más grande, ya que arriesga la mayoría de los escaños en disputa. La reorganización interna de Fuerza Patria y la irrupción de sellos propios marcan un escenario en el que el peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Mientras tanto, la oposición se prepara con listas que reflejan el crecimiento de nuevas corrientes. La Libertad Avanza buscará consolidar su fuerza en el sur, el radicalismo busca continuidad a través de alianzas, y espacios menores intentan hacerse un lugar en medio de una polarización creciente.

En este contexto, la provincia tendrá una jornada que podría modificar de manera significativa la composición legislativa nacional y anticipar el escenario político rumbo a 2027.

Fuerza Patria Senadores Cristina López

Federico Runín

Diputados Agustín Tita

Paola Mancilla La Libertad Avanza Senadores Agustín Coto

Belén Monte de Oca Diputados Miguel Rodríguez

Betiana Fernández Defendamos Tierra del Fuego Senadores Gastón Díaz

Ana Paula Cejas Diputados Guillermo Löffler

Débora Galichini Provincias Unidas Senadores Pablo Blanco

Loly Moreno Diputados Federico Bilota

Viviana Rodríguez Frente Grande Senadores Rogelio Baron

Rosa Erramuspe Diputados Walter Ramírez

Miriam Aguiar