Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa La provincia elegirá tres representantes en la Cámara baja. El peronismo y La Libertad Avanza aparecen como los principales competidores.







El escenario se presenta marcado por la polarización. Redes sociales

La provincia de La Pampa renovará tres de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El escenario se presenta marcado por la polarización entre el peronismo, que gobierna bajo la conducción de Sergio Ziliotto, y La Libertad Avanza, el espacio que responde al presidente Javier Milei.

En este contexto, el radicalismo busca sostener su peso político en un territorio donde aún conserva estructura y militancia activa, mientras que otras fuerzas provinciales y de izquierda intentan posicionarse en la contienda. Los nombres que encabezan cada lista muestran tanto figuras con trayectoria como candidatos nuevos que buscan instalarse en el electorado pampeano.

Los tres legisladores que concluyen mandato el próximo 10 de diciembre son la peronista Varinia Marín, la radical Marcela Coli y Martín Maquieyra por el PRO. De este modo, el resultado no solo renovará representantes, sino que también redefinirá el peso de cada espacio en la provincia y en las discusiones del próximo Congreso.

Defendemos La Pampa (PJ) Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Ceferino Almudévar

La Libertad Avanza – PRO Adrián Ravier

Adriana García

Martín Matzkin

Cambia La Pampa (UCR) Federico Guidugli

María Eugenia Forte

Néstor Omar Beltrán Movimiento Federal Pampeano (MoFePa) Juan Carlos Tierno

Adriana López Quintero

Maximiliano Aliaga Frente de Izquierda Claudia Lupardo

Lucas Mateos Montigel

Marisa Pérez Movimiento al Socialismo (MAS) Ayelén Pilcic

Cristian Bustamante

Antonella Gaitán