Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa

La provincia de La Pampa renovará tres de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El escenario se presenta marcado por la polarización entre el peronismo, que gobierna bajo la conducción de Sergio Ziliotto, y La Libertad Avanza, el espacio que responde al presidente Javier Milei.
En este contexto, el radicalismo busca sostener su peso político en un territorio donde aún conserva estructura y militancia activa, mientras que otras fuerzas provinciales y de izquierda intentan posicionarse en la contienda. Los nombres que encabezan cada lista muestran tanto figuras con trayectoria como candidatos nuevos que buscan instalarse en el electorado pampeano.
Los tres legisladores que concluyen mandato el próximo 10 de diciembre son la peronista Varinia Marín, la radical Marcela Coli y Martín Maquieyra por el PRO. De este modo, el resultado no solo renovará representantes, sino que también redefinirá el peso de cada espacio en la provincia y en las discusiones del próximo Congreso.