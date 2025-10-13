13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa

La provincia elegirá tres representantes en la Cámara baja. El peronismo y La Libertad Avanza aparecen como los principales competidores.

El escenario se presenta marcado por la polarización.

La provincia de La Pampa renovará tres de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El escenario se presenta marcado por la polarización entre el peronismo, que gobierna bajo la conducción de Sergio Ziliotto, y La Libertad Avanza, el espacio que responde al presidente Javier Milei.

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).
En este contexto, el radicalismo busca sostener su peso político en un territorio donde aún conserva estructura y militancia activa, mientras que otras fuerzas provinciales y de izquierda intentan posicionarse en la contienda. Los nombres que encabezan cada lista muestran tanto figuras con trayectoria como candidatos nuevos que buscan instalarse en el electorado pampeano.

Los tres legisladores que concluyen mandato el próximo 10 de diciembre son la peronista Varinia Marín, la radical Marcela Coli y Martín Maquieyra por el PRO. De este modo, el resultado no solo renovará representantes, sino que también redefinirá el peso de cada espacio en la provincia y en las discusiones del próximo Congreso.

Defendemos La Pampa (PJ)

  • Abelardo Ferrán
  • Varinia Marín
  • Ceferino Almudévar

La Libertad Avanza – PRO

  • Adrián Ravier
  • Adriana García
  • Martín Matzkin

Cambia La Pampa (UCR)

  • Federico Guidugli
  • María Eugenia Forte
  • Néstor Omar Beltrán

Movimiento Federal Pampeano (MoFePa)

  • Juan Carlos Tierno
  • Adriana López Quintero
  • Maximiliano Aliaga

Frente de Izquierda

  • Claudia Lupardo
  • Lucas Mateos Montigel
  • Marisa Pérez

Movimiento al Socialismo (MAS)

  • Ayelén Pilcic
  • Cristian Bustamante
  • Antonella Gaitán
