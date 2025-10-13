13 de octubre de 2025 Inicio
Revelan el último mensaje de Luna Giardina previo al femicidio: "Estaba organizando el cumpleaños de Pedro"

Se trata de un audio que envió una de las víctimas a sus vecinos alertando sobre la intención de Pablo Laurta para encontrarse con ella y su hijo en Uruguay. "Quiero llorar", se le escucha decir en medio del relato.

Luna Giardina y su mamá, Mariel Zamudio fueron asesinadas por Pablo Laurta el sábado

En medio de la investigación por el doble femicidio en Córdoba, se difundió un audio que le envía Luna Giardina, una de las víctimas, a una vecina apenas unos días antes de ser asesinada relatándole lo que podría ser la planificación de Pablo Laurta previo al crimen.

En el mensaje la joven de 24 años señala que desconoce el paradero del padre de Pedro, pero que le había llegado un mensaje de una mediadora para advertirle que el ahora femicida estaba organizando el cumpleaños del pequeño en Uruguay.

“Él estaba organizando un cumpleaños en Uruguay, que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que vayamos los dos desde acá (Córdoba). Y que las dos personas excluidas eran mi mamá y su tía, que es con quien hablo”, relata Giardina mientras va caminando.

De acuerdo a lo que relata la víctima, la parienta del empresario uruguayo es “la única familia paterna de Pedro con la que yo hablo”: “Ella está excluida porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación es la que me cuida”.

Laurta estaba organizando el cumpleaños número 6 de Pedro en una estancia en el país vecino y, la intención era que si Luna quería ir “iba a tener una habitación con baño en suite dentro de esa estancia”, siguió detallando.

Pero en caso que Giardina desistía de viajar, uno de los abuelos paternos del niño iba a llegar a Córdoba para llevarlo: “Yo no me hablo para nada con ellos porque lo apañan al hijo. Uno ellos iban a venir para llevarlo a Pedro a otro país y separarlo de mí. Quiero llorar. Solo pensarlo me da angustia”.

Más mensajes de Luna a una vecina para

Tras el audio, también se conoció un mensaje que Luna Giardina envía el jueves previo al doble crimen a una vecina para pedirle prestado el teléfono y poder comunicarse con Tribunales. Si bien la mujer no logró responderle en el instante, Luna se contactó con el marido quien sí logró prestarle el medio.

“El jueves al mediodía me llama por la tapia y me pide encarecidamente si le podía prestar el teléfono porque tenía que llamar a Tribunales porque tenía la línea cortada. Yo le presto, ella habla y me retiro para que no se sintiera presionada de que alguien la estaba escuchando. Después me lo entrega, pero no le pregunté nada”, relató Pablo, el vecino en diálogo con C5N.

Este viernes, un día antes de que se cometiera el crimen, se vencía la restricción de acercamiento.

