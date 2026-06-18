18 de junio de 2026 Inicio
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Tragedia en Córdoba: cargaba su celular en el auto, explotó y murió por las quemaduras

María Lucila Pagani, una docente e investigadora de 47 años, permanecía internada en estado crítico desde el domingo pasado, cuando el Renault Sandero en el que viajaba se incendió y terminó chocando contra una alcantarilla sobre la ruta E-53.

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El Renault Sandero en el que viajaba María Lucila Pagani.

El Renault Sandero en el que viajaba María Lucila Pagani.

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María Lucila Pagani, de 47 años, falleció este jueves luego de permanecer varios días internada por las graves lesiones sufridas en un accidente ocurrido el domingo por la noche en Córdoba. La mujer viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando un teléfono móvil que estaba conectado para su carga se prendió fuego dentro del vehículo.

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El conductor del auto, un hombre de 43 años, perdió el control en medio de la emergencia e impactó contra una alcantarilla ubicada a la altura del kilómetro 7 de la ruta E-53. Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes fueron asistidos y trasladados a centros de salud de la zona.

Pagani había sido derivada al Instituto del Quemado debido a la gravedad de las lesiones. Los médicos constataron que presentaba politraumatismos y un severo compromiso de las vías respiratorias, por lo que permaneció internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica hasta que se confirmó su fallecimiento. El conductor fue trasladado al Hospital Municipal de Unquillo, en donde se encuentra internado y fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales, que intentan determinar si, efectivamente, la explosión del teléfono móvil dio inicio al incendio que se generó dentro del vehículo. El episodio provocó conmoción en Córdoba y reactivó los cuestionamientos sobre los riesgos asociados al uso y la carga de dispositivos electrónicos en espacios reducidos.

Quién era María Lucila Pagani

María Lucila Pagani era docente e investigadora y desarrollaba una extensa trayectoria en el ámbito académico. Se había graduado como licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y también contaba con una maestría en Gestión Cultural Internacional otorgada por la Università di Genova, en Italia.

"Amaba el mar, una rica comida, el café de la mañana; amaba leer en el patio de su casa mirando las sierras, amaba su cosmopolita Buenos Aires, amaba el otoño en ciudad universitaria", redactaron sus colegas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

María Lucila Pagani era trabajadora de la UNC, en la facultad de Ciencias Sociales.

María Lucila Pagani era trabajadora de la UNC, en la facultad de Ciencias Sociales.

En la sentida despedida, sus compañeros de trabajo resaltaron el amor de "Luli" por lo que hacía, por su familia y por sus amigos. "Lu amaba lo que las personas buenas aman. Su familia, su compañero Gera y su hijo Lolo, sus amigas, las causas justas, el bienestar de los demás", agregaron.

Además de su actividad en el ámbito educativo, participaba en otros proyectos vinculados a las Ciencias Sociales y era reconocida por profesores y alumnos. Tras conocerse la noticia de su muerte, distintas instituciones y referentes expresaron su pesar y también destacaron su compromiso con la enseñanza y la investigación.

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