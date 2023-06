Video: un tiburón mordió a un pescador y lo arrastró al agua en Florida

"Comenzó muy bien y estábamos aplastando a los peces, pero los tiburones estaban comiendo algunos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Después de soltar un róbalo, Nick se lavó las manos en el agua e inmediatamente fue mordido por un gran tiburón", contó.

"No había carnada ni sangre en el agua y los tiburones no fueron provocados. Los tiburones no son una broma en los Everglades y las advertencias sobre mantener las manos fuera del agua no son una exageración. Tomen esto como una lección y mantengan sus manos fuera del agua, porque esto podría haberse evitado", remarcó.

Russo y sus amigos ayudaron a Nick a subir nuevamente al bote y se dirigieron hacia el muelle, donde fueron asistidos por los guardaparques. El hombre fue trasladado en avión al hospital Jackson South Medical Center y atendido por las heridas que sufrió en la mano derecha.