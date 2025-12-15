Nuevo formato: así se podrá denunciar infracciones de tránsito con videos de Whatsapp

La provincia de Mendoza avanza en la incorporación de un sistema de participación ciudadana en materia vial que resulta inédito en el país. Este proyecto innovador propone involucrar de manera directa a los vecinos en la fiscalización de las normas de tránsito, con el objetivo de fortalecer la seguridad en calles y rutas mendocinas. La iniciativa despierta una fuerte expectativa al presentarse como una nueva herramienta para reducir las infracciones.

Las multas de tránsito aumentaron y las más caras superan los 2 millones de pesos en Buenos Aires: el listado completo

La propuesta, impulsada por el bloque de La Unión Mendocina, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, un paso clave hacia su tratamiento definitivo. El eje central del proyecto permite que cualquier ciudadano registre infracciones viales mediante fotos o videos y remita ese material como prueba a las autoridades competentes, ampliando así los mecanismos de control.

El sistema de denuncias funcionará a través de un canal oficial de WhatsApp administrado por el Ministerio de Seguridad provincial. Esta vía busca simplificar la participación ciudadana y agilizar el envío de registros audiovisuales de manera rápida y accesible. Con esta medida, Mendoza apunta a modernizar y descentralizar el control vial, apoyándose en el uso cotidiano de herramientas digitales.

La provincia de Mendoza avanza hacia una transformación profunda de su sistema de control vial mediante la implementación de un mecanismo de participación ciudadana de carácter pionero. La iniciativa, con dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, propone habilitar un canal digital directo para que cualquier habitante pueda reportar infracciones de tránsito observadas en calles y rutas. Este cambio introduce una nueva forma de interacción entre la autoridad de aplicación y la ciudadanía.

El proyecto de ley surge por impulso del bloque de La Unión Mendocina y apunta a modernizar y descentralizar las tareas de fiscalización . El aval de la Comisión representa un paso clave, ya que respalda la constitucionalidad y legalidad de la propuesta y la acerca a su tratamiento en el recinto. El eje central de la reforma se apoya en el compromiso cívico, con la intención de que los mendocinos participen activamente en la construcción de una cultura vial más responsable.

Multas de tránsito videollamada La Ciudad

El nuevo sistema propone que el ciudadano asuma un rol activo como fiscalizador mediante el uso de herramientas audiovisuales. A través del teléfono móvil, cualquier persona podrá registrar con fotos o videos una infracción vial en el momento en que ocurre. Ese material funcionará como prueba inicial y dará inicio al proceso administrativo correspondiente.

Para garantizar orden, oficialidad y trazabilidad, el Ministerio de Seguridad provincial deberá habilitar un canal oficial específico de WhatsApp destinado a la recepción de las denuncias. Este medio será el único válido para el envío del material audiovisual. La elección de esta plataforma busca facilitar la participación, al tratarse de una herramienta ampliamente utilizada y de acceso inmediato.

transito Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

El envío de una denuncia no derivará de manera directa en una sanción. El procedimiento contempla una instancia de análisis por parte de las áreas competentes del Ministerio de Seguridad, que deberán verificar la autenticidad del material, así como datos clave como fecha, hora y patente del vehículo involucrado. Solo tras esa validación se avanzará con la notificación y la eventual aplicación de la multa, garantizando el debido proceso.

El objetivo principal de esta herramienta consiste en fortalecer la seguridad vial en toda la provincia. La posibilidad de que cualquier ciudadano documente una infracción genera un efecto disuasorio sobre las conductas de riesgo al volante. La iniciativa apunta a reducir prácticas peligrosas, como el uso del celular mientras se conduce o las maniobras imprudentes, y a promover un mayor respeto por las normas de tránsito.