Video: un adolescente atacó a sus compañeros de colegio con un machete

El joven de 14 años quedó a disposición de la Justicia de Menores. "Una historia de un chico con antecedentes violentos", expresó el periodista Diego Gabrielle para C5N, al parecer el joven fue trasladado de otra escuela donde también protagonizó hechos de violencia.

El día martes la madre se reúne con las autoridades y, en paralelo, el joven sale del colegio y busca en el auto familiar un machete e intenta ingresar a la escuela. A pesar de que dos docentes intentan frenarlo, el agresor los intimidó y logró entrar.

Tras ser liberado, el joven volvió amenazar a sus compañeros con un audio: "No loco, como yo le dije, eso no tiene perdón. Así que yo no le digo, ni cuando ni donde pero lo único que le voy a decir es que un día de estos yo.lo voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes por hablar giladas loco, yo no perdono".