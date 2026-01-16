Incendios en Chubut: brigadistas contuvieron el fuego, que afectó más de 15 mil hectáreas En El Hoyo se reabrieron los paradores turísticos, aunque como consecuencia del fuego hubo más de 30 casas destruidas. El intendente local, Cérsar Salamín, aseguró que "el incendio está contenido". Por + Seguir en







Trabajaron 551 brigadistas.

Más de 500 brigadistas trabajaron para contener el incendio en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, en Chubut. Las llamas afectaron más de 15 mil hectáreas y arrasaron 32 casas de vecinos. Tras la destrucción, comenzaron a abrirse los paradores turísticos. "La mejor manera de ayudarnos es que nos vengan a visitar", aseguró el intendente, César Salamín.

La provincia patagónica intenta recuperar lentamente la normalidad después de uno de los incendios más devastadores de los últimos años. El fuego que comenzó en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, dejó un saldo estremecedor: más de 10.000 hectáreas arrasadas, 32 viviendas totalmente destruidas y servicios esenciales interrumpidos en varios sectores, con familias aún sin luz y sin agua.

el hoyo fuego Hoy, en un día clave para la comunidad, Puerto Patriada reabrió sus costas y paradores turísticos. La decisión representa un alivio para las familias que dependen del turismo para su sustento. "Es un día crucial para todas las personas que viven por aquí, porque este lugar y otros cerquita que se vieron afectados trabajan del turismo. Son sus fuentes principales de trabajo", explicó la periodista Luciana Avilés desde Chubut para C5N.