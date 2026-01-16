Incendios en Chubut: brigadistas contuvieron el fuego, que afectó más de 15 mil hectáreas

Más de 500 brigadistas trabajaron para contener el incendio en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, en Chubut. Las llamas afectaron más de 15 mil hectáreas y arrasaron 32 casas de vecinos. Tras la destrucción, comenzaron a abrirse los paradores turísticos. "La mejor manera de ayudarnos es que nos vengan a visitar", aseguró el intendente, César Salamín.
La provincia patagónica intenta recuperar lentamente la normalidad después de uno de los incendios más devastadores de los últimos años. El fuego que comenzó en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, dejó un saldo estremecedor: más de 10.000 hectáreas arrasadas, 32 viviendas totalmente destruidas y servicios esenciales interrumpidos en varios sectores, con familias aún sin luz y sin agua.
Hoy, en un día clave para la comunidad, Puerto Patriada reabrió sus costas y paradores turísticos. La decisión representa un alivio para las familias que dependen del turismo para su sustento. "Es un día crucial para todas las personas que viven por aquí, porque este lugar y otros cerquita que se vieron afectados trabajan del turismo. Son sus fuentes principales de trabajo", explicó la periodista Luciana Avilés desde Chubut para C5N.
El intendente de El Hoyo, César Salamín, en diálogo con Canal 10 Río Negro, informó que "el incendio está contenido" y "la idea es que la gente venga, que vuelva", ya que el turismo es una de las actividades principales en la región. También explicó que desde el municipio comenzaron a trabajar para restablecer el agua en todos los campings y restituir la energía eléctrica luego de que parte de la línea se quemara durante el incendio.