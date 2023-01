Video: rescatan en Mar del Plata a un hombre que se ahogaba mientras un móvil de C5N transmitía en vivo

Luego, realizó su relato del angustiante momento y aseguró que "sé nadar, tengo experiencia. Pero en un momento siento que las olas me están pegando con todo, con una fuerza muy grande".

Cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación, el joven intentó actuar rápidamente. "Tengo que volver me dije, empecé a nadar con todas las fuerzas que tenía y seguía en el mismo lugar, no progresaba", describió su primera reacción.

mar rescate El joven dio el testimonio de su rescate Captura C5N

En pocos minutos, "vino el guardavidas, me agarró del brazo y aparecieron tres guardavidas más, me pusieron de espalda y me sacaron", agregó el hombre. Pese al momento de desesperación que vivió, confirmó "estar tranquilo" ya que los rescatistas actuaron al instante. "Son un re equipo, saben qué hacer, la verdad que sin ellos no estaría acá", fueron sus palabras de agradecimiento, mientras todos los presentes aplaudieron y ovacionaron a los guardavidas de Playa Grande.

La bandera roja, que se coloca siempre que existen corrientes fuertes y un alto riesgo, estuvo presente todo el día. Ante situaciones similares, se recomienda tener conciencia y cuidado del estado del mar, que por estas horas se encuentra peligroso, y respetar las indicaciones.