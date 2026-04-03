5 de abril de 2026 Inicio
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El dramático relato de una joven que tuvo que escapar de un Uber en Mar del Plata: "Me tiré con mi bebé en brazos"

Lo que comenzó como un viaje rutinario se transformó en una "aventura de terror" en la zona del Golf Club. Aprovechó que el conductor bajó la marcha para tirarse al asfalto.

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La mujer sintió que estaba en peligro y se tiró del auto con su bebé en brazos.

La mujer sintió que estaba en peligro y se tiró del auto con su bebé en brazos.

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Una mujer relató un dramático escape de un móvil de Uber desde el Mar del Plata Golf Club, un viaje que hizo con su bebé y que terminó en una pesadilla: "Me tiré con mi bebé en brazos".

Páez llegó el jueves a la Argentina.
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La usuaria @jackiesalaso compartió en TikTok el relato de lo que calificó como una "aventura del horror". Según contó en el video que se empezó a sentir mal, angustiada y con miedo, y ante esta alarma sólo atinó a bajarse sin media palabra.

Al llegar a una calle concurrida, el hombre bajó la marcha y tomó por una Avenida, lo que le llamó poderosamente la atención: “No le iba a decir ‘disculpe, me siento mal o frene’, porque no sabía si iba a acelerar”, aseguró en redes.

La idea da la joven era no llamar la atención del chofer por lo que abrió la puerta y se tiró con el bebé en brazos, y con tanta fortuna que cayó parada, y los dos quedaron ilesos. "Uso la aplicación hace años y nunca me había pasado nada", reflexionó.

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@jackiesalasok Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del plata 24/03/26 a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas. #uber #denuncia #maternidad #fyp #bebe sonido original - Jackie mamá

La víctima contó que corrió desesperada hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde los vecinos y gente que pasaba ocasionalmente por el lugar la asistieron al verla en shock.

Si bien su reacción fue algo desesperado ante un episodio de ansiedad o pánico, ya que tuvo episodios similares en otro contexto, ella decidió contar su experiencia porque el conductor en ningún momento volvió para ayudarla: "Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.

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