Mendoza: un meteorito sorprendió a los vecinos e iluminó el cielo nocturno

Varias cámaras de seguridad mendocinas captaron este inesperado fenómeno que ocurrió cerca de las 00:39 de la noche. Donde se pudo observar un resplandor de color naranja brillante antes de que se desintegre.

Vecinos y vecinas de la provincia de Mendoza fueron protagonistas de un fenómeno inusual y único, un meteorito cruzó el cielo nocturno e iluminó con un resplandor color naranja brillante los departamentos de Guaymallén, Maipú, Rivadavia y San Martín.

Este espectáculo nocturno ocurrió cerca de las 00:39 del sábado 4 de octubre y quedó registrado en varias cámaras de seguridad de la zona. Los videos fueron compartidos en redes sociales, donde generaron curiosidad y asombro.

En las imágenes se puede ver cómo una bola de fuego, se desliza por el cielo y comienza a brillar cada vez más, hasta que pareciera convirtió la noche en día por unos segundos.

Este bólido pudo ser visto por los vecinos de los departamentos de Guaymallén, Maipú, Rivadavia y San Martín a simple vista. La magnitud del resplandor fue algo que llamó la atención, y generó revuelo entre quienes lo vieron.

Sin embargo, este meteorito no supuso una amenaza para la población y se desintegró en tan solo algunos segundos

Qué son los meteoritos

Los asteroides o meteoritos son fragmentos rocosos de pequeño tamaño que orbitan alrededor del Sol, según la NASA. Su origen se remonta a unos 4.600 millones de años atrás, cuando una inmensa nube de polvo y gas colapsó, dando origen a los planetas y al Sol. Los fragmentos que no se incorporaron a la formación de planetas, es decir, los remanentes, se convirtieron en asteroides.