25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: las postales impresionantes del temporal en el AMBA

En pocas horas cayeron cerca de 122 milímetros de agua en CABA, las fuertes tormentas y lluvias generaron inundaciones en barrios, anegamientos y cortes de luz en la zona del AMBA. En la Avenida General Paz falleció un taxista que se descompensó dentro de su auto.

Por
Miles de usuarios compartieron imágenes y videos del temporal. 

Miles de usuarios compartieron imágenes y videos del temporal. 

Un fuerte temporal con lluvias y tormentas afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tan solo pocas horas cayeron 122 mm de agua en CABA y alrededores. Esto generó inundaciones, anegamientos, cortes de luz, y demoras en el transporte. Además, un taxista de 60 años falleció dentro de su auto, que quedó atrapado en la colectora de Avenida General Paz.

Te puede interesar:

Inundación trágica: desde la Ciudad apuntaron a la falta de inversión en infraestructura

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos donde se puede ver el avance del agua y la lluvia por las calles y avenidas. Según informaron autoridades de CABA hay acumulados más de 100 milímetros en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Durante las primeras horas del día, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mim.

La provincia de Buenos Aires todavía se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

"Lo que se viene, el verano son etapas donde las lluvias son persistentes. Nos tenemos que adaptar a lo que es este tiempo, estas condiciones climatológicas que nos van a traer importantes acumulados de agua", informó el meteorólogo Sebastián Pabliarino en diálogo con C5N.

En relación con el recital de Tini Stoessel en Tecnópolis, uno de los espacios más afectados por las inundaciones, el meteorólogo aconsejó que "eventos al aire libre después de lo que ha sido un importante acumulado de agua con vientos, estaría bueno suspenderlo, todavía hay alertas vigentes".

"Lo peor ya pasó en cuanto a los eventos meteorológicos, hay todavía calles anegadas, en el Río de la Plata hay marea alta, lo que puede demorar el escurrimiento. Luego de pasada la tormenta, sale el sol y hay que tener muchísima precaución al circular, porque no sabemos lo que hay debajo del agua", explicó Fabián García, miembro de Defensa Civil de PBA.

La Ciudad desplegó un operativo con equipos de emergencia desde la madrugada ante las lluvias que son récord

El Gobierno de la Ciudad continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas. Cayó una enorme cantidad de agua en muy poco tiempo: para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas.

Desde anoche y ante el alerta meteorológico, estaban preparados equipos de Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, operarios de Espacio Público, y la Guardia de Auxilio. Son coordinados desde el Centro Único de Coordinación y Control, que ya atendió más de 200 requerimientos vinculados al temporal en la línea 103.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1982097542230704153&partner=&hide_thread=false

El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura. Fue la cuenca que más se cargó y está escurriendo en estos momentos.

También se mantienen operativos en las autopistas mientras se despejan anegamientos, sobre todo en zonas de la Avenida General Paz. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente al paso vehicular hasta que baje el agua.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por lluvias hasta el mediodía, que sostiene que la Ciudad será afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes. Además hay un alerta amarillo por vientos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Impactantes imágenes en San Martín tras el temporal en el AMBA: autos amontonados y calles inundadas

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones sobre la Avenida General Paz 

Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

play

Fuerte temporal en el AMBA: murió un taxista que se descompensó en la Avenida General Paz

Continúa la alerta del SMN para Buenos Aires.

Continúa la alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo para Buenos Aires: cuándo para de llover

play

Temporal trágico en el AMBA: cayeron más de 150 milímetros, falleció un hombre, hay anegamientos y zonas sin luz

play

Rige una alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Buenos Aires

Rating Cero

Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana.
play

Netflix estrenó El monstruo de Florencia y rápidamente llegó a lo más visto: cuál es la historia

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

Si te fascinaron Ed Gein, The Serpent, Mindhunter o True Detective, esta serie es una opción imperdible: una combinación de investigación, tensión y dramatización que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.
play

Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

últimas noticias

Todos los detalles de los shows de Tini.

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Hace 3 minutos
La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz"

Hace 8 minutos
play

Se realizó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

Hace 30 minutos
Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

Hace 45 minutos
 Sus videos virales muestran desde cómo identificar una buena tira de asado hasta qué errores evitar al pedir carne.

Cómo podés elegir los mejores cortes para hacer un asado y no gastar de más

Hace 55 minutos