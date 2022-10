Video: la Policía de la Ciudad estafó a un turista alemán que quiso ir a ver a Boca a la Bombonera

"Queríamos conseguir entradas. Era el último partido del torneo y Boca estaba por salir campeón. Me encontré con un chico en la calle y me dijo 'tengo dos entradas para vos por 100 euros'. Entonces compré las entradas, pero no estaba seguro si eran válidas, así que pregunté en la entrada", explicó Peter a C5N.

Luego, el periodista alemán relató la decepcionante situación que tuvo que vivir con dos oficiales de la fuerza de seguridad porteña.

"Dos policías se me acercaron a ver las entradas y me dijeron que no estaban seguros si eran válidas. Las entradas correspondían al partido Boca-Independiente. Cuando fui a escanear las entradas, resulta que eran de un partido de Copa Libertadores que ya se había jugado en el mes de julio", detalló.

Efectivamente, los tickets que la Policía le devolvió a Peter correspondían al partido Boca-Corinthians disputado el 5 de julio de este año en la Bombonera. "Alguien cambió las entradas, porque las que compré en la calle eran otras. Mi interpretación es que la Policía cambió mis entradas", se lamentó Peter.