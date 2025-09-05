5 de septiembre de 2025 Inicio
Impactante accidente de una moto en Adrogué: lo chocó un auto y terminó abajo de otro

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles San Martín y Pasaje Tavera, donde Emiliano Pérez fue embestido por un vehículo y, a raíz del golpe, lo atropelló otro automóvil que venía en sentido contrario. Sufrió fractura expuesta de tibia y peroné.

El motocislista habló en C5N y le espera un largo proceso de recuperación. 

Un impactante accidente ocurrió en Adrogué cuando un motociclista fue chocado por un auto y, producto del fuerte impacto, terminó abajo de otra unidad que venía en sentido contrario. El siniestro ocurrió en el pasado 7 de agosto en la intersección de las calles San Martín y Pasaje Tavera donde Emiliano Pérez, de 31 años, fue embestido por un vehículo cuyo conductor escapó y todavía sigue siendo buscado. "De acá no salgo, me muero", relató a C5N el joven que sufrió fractura expuesta de tibia y peroné e inició un largo proceso de recuperación.

El hombre estuvo internado 20 días y debió ser operado en dos oportunidades. El periodista Diego Lewen visitó su casa en Adrogué para conocer como continúa el proceso de recuperación: "Fue un milagro, yo ya abajo del auto pensaba que de acá no salgo, me muero. Una gran desesperación, no podía respirar y cuando los vecinos levantaron el auto y me salvaron me tranquilicé".

El joven relató que tras el accidente "te cambia toda la cabeza": "Uno vuelve a nacer y a partir de ahí se modifica toda tu vida. Ahora quiero disfrutar más la familia y no me voy a privar de nada".

"Yo venía circulando por el carril despacio, tranquilo, el auto mete la trompa, le toqué bocina. No sé si no me vio o no me escuchó y me impacta en la pierna derecha que me generó la fractura expuesta de tibia y peroné", detalló al recordar detalles del accidente.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal 10 de Lomas de Zamora, pero hasta el momento no lograron identificar la patente del vehículo. La familia solicitó al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) nuevas imágenes que permitan dar con el responsable.

