Violento choque frontal entre dos camionetas en Las Flores: una pareja murió en el acto Las causas que originaron el siniestro todavía son materia de investigación. Una joven de 13 años resultó gravemente herida y fue hospitalizada de urgencia. Por + Seguir en







El accidente provocó la muerte de una pareja.

Un impactante choque frontal entre dos camionetas ocurrido sobre Ruta 3, a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores, dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos dos heridos, entre ellos una adolescente.

El hecho se registró durante la mañana de este sábado cerca de las 7, entre los kilómetros 226 y 228 de la traza que cruza la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales. Por motivos que aún se intentan esclarecer, una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok impactaron de manera frontal.

Producto de la violenta colisión, la pareja que circulaba en la Kangoo murió en el acto. En el mismo vehículo viajaba también una adolescente de 13 años, quien logró sobrevivir al impacto aunque resultó con heridas de consideración. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores, donde quedó internada bajo observación médica.

La conductora de la Amarok fue derivada al mismo centro de salud, donde se constató que presentaba lesiones, aunque su estado no revestía gravedad.