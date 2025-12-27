27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Violento choque frontal entre dos camionetas en Las Flores: una pareja murió en el acto

Las causas que originaron el siniestro todavía son materia de investigación. Una joven de 13 años resultó gravemente herida y fue hospitalizada de urgencia.

Por
El accidente provocó la muerte de una pareja.

El accidente provocó la muerte de una pareja.

Un impactante choque frontal entre dos camionetas ocurrido sobre Ruta 3, a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores, dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos dos heridos, entre ellos una adolescente.

villa sarmiento: la justicia identifico el calibre de la bala que hirio a la nena de 12 anos
Te puede interesar:

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

El hecho se registró durante la mañana de este sábado cerca de las 7, entre los kilómetros 226 y 228 de la traza que cruza la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales. Por motivos que aún se intentan esclarecer, una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok impactaron de manera frontal.

Producto de la violenta colisión, la pareja que circulaba en la Kangoo murió en el acto. En el mismo vehículo viajaba también una adolescente de 13 años, quien logró sobrevivir al impacto aunque resultó con heridas de consideración. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores, donde quedó internada bajo observación médica.

La conductora de la Amarok fue derivada al mismo centro de salud, donde se constató que presentaba lesiones, aunque su estado no revestía gravedad.

Tras el choque, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, efectivos de la Policía Vial, personal de Corredores Viales y equipos médicos. En tanto, la investigación quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores y la causa fue caratulada, en primera instancia, como doble homicidio culposo.

Noticias relacionadas

La jubilada entregó $800 mil.

Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Se llevaron la PlayStation del hijo, celulares y hasta una escalera.

Desvalijaron la casa de una reconocida periodista: se llevaron hasta la cortadora de pasto

Los gatos y el desafío de modificarle la alimentación. 

Gatos y la comida: las claves para cambiarla sin que sufran estrés

Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica por calor extremo. 

Ola de calor en Buenos Aires: rige una alerta por temperaturas extremas y máximas de 35°

El norte de la Argentina se encuentra bajo alerta por tormentas. 

Alerta meteorológica por tormenta y granizo para este fin de semana: cuándo llueve

play

Impactante choque entre una moto y una camioneta en Punta del Este: un muerto

Rating Cero

¿Qué cantante deja la música temporalmente?

Inesperado: quién es el famoso cantante que anunció que se aleja de los escenarios

El nuevo look de Julieta Poggio para el verano 2026.

La impresionante transformación de Julieta Poggio: ya está lista para el verano 2026

Los hermanos Duffer brindaron detalles sobre el final de temporada. 

Stranger Things 5 Volumen 2: ¿Qué personaje va a morir en el final de temporada?

Yanina Latorre se va de SQP.

Yanina Latorre se va de su programa de América TV: qué modelo la reemplaza

El chef fue trasladado a Buenos Aires. 

Novedades sobre la salud de Christian Petersen: qué dice el parte médico del Hospital Alemán

Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

últimas noticias

Virginia McCullough fue condenada a perpetua. 

Asesinó a sus padres y convivió con los cuerpos cuatro años: fue condenada a perpetua

Hace 24 minutos
Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

Hace 57 minutos
El accidente provocó la muerte de una pareja.

Violento choque frontal entre dos camionetas en Las Flores: una pareja murió en el acto

Hace 1 hora
No se registraron muertos ni heridos. 

Video: brutal terremoto de magnitud 7.0 sacudió el sureste de Taiwán

Hace 1 hora
¿Qué cantante deja la música temporalmente?

Inesperado: quién es el famoso cantante que anunció que se aleja de los escenarios

Hace 1 hora