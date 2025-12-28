Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta El trágico hecho ocurrió el sábado el Círculo Universitario de Quilmes (CUQ), en la ribera de esa localidad bonaerense. Las circunstancias de lo sucedido aún no fueron esclarecidas y son investigadas por la Justicia. Por + Seguir en







La nena falleció en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes. Google Maps

Una nena de 4 años falleció este sábado en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes (CUQ), club ubicado en la rivera de esa localidad bonaerense, un trágico hecho que causó conmoción en la zona. Las circunstancias de lo sucedido aún no fueron esclarecidas y son investigadas por la Justicia.

Según la información preliminar, personas que se encontraban en el lugar advirtieron la presencia de la menor dentro del agua y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. La escena generó momentos de desesperación y profundo dolor entre los presentes, además de un fuerte impacto en la comunidad del club.

El predio cuenta con cobertura médica privada de la empresa Área Protegida, aunque las primeras unidades sanitarias en arribar fueron tres ambulancias del SAME, que se encontraban operando en la zona. De acuerdo con lo informado, los móviles llegaron en menos de cinco minutos tras el llamado de emergencia.

Sin embargo, pese a la rápida intervención del personal de salud y de las maniobras de reanimación practicadas en el lugar, los profesionales confirmaron el fallecimiento de la niña.

En la causa interviene la fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial Quilmes, quien ordenó las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer si existieron responsabilidades. La investigación continúa en curso.