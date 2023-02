Video: fueron a hacer una denuncia y un subcomisario les disparó con una escopeta en Monte Chingolo

"El hombre fue agredido por el titular de la comisaría 6ta. Lanús con disparos de escopeta sin mediar justificación alguna, ocasionándole lesiones graves en uno de los brazos a la víctima", expresó un vocero del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien confirmó que el jefe policial fue desafectado de sus funciones mientras se investiga el hecho.

La víctima llegó a la comisaría junto a su pareja para realizar una denuncia contra su madre por intentar agredir a su mujer. Según la versión policial, el joven estaba en estado de ebriedad y mantuvo un intercambio de palabras en tono agresivo con el personal de la dependencia, que derivó en que tanto él como su pareja comenzaran a patear los vidrios y parte del mobiliario de la comisaría y forcejearan con un grupo de agentes que los retiraron de la seccional.

La situación continuó afuera, donde al menos 15 personas allegadas a la pareja comenzaron a arrojar piedras contra el lugar, por lo que el subcomisario Optimio Alfonzo disparó con su escopeta para disuadirlos, pero terminó hiriendo en uno de sus brazos al joven que había acudido a denunciar a su madre.

La agresión fue filmada con el celular de la propia víctima, identificada como Lucas Quijano, de 28 años, y en las imágenes se observa cómo el hombre agredido le reclama al subcomisario que le devuelva su moto, que le habían retenido policías de la dependencia.

"¿Querés la moto? Vení para acá", se escucha decir al subcomisario previo que disparara con su escopeta y vestido de civil, mientras el joven le gritaba "¿qué les pasa?, vine a pedir ayuda, ¿qué es una comisaría o van a asesinar a la gente?". "Nadie rompió nada", fue lo último que se le escucha decir al hombre agredido antes del sonido de una detonación.

En ese momento, otro joven que acompañaba a la pareja trató de agredir a los policías, por lo que fue aprehendido y le secuestraron la motocicleta, aunque luego fue liberado.

El hecho trascendió en las redes sociales a través del video grabado por la víctima. Desde la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense se dispuso desafectar al subcomisario Alfonzo e iniciar un sumario interno para establecer cómo ocurrió el episodio.

Por su parte, el fiscal Ariel Huarte, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, ordenó que el joven amigo de la pareja que fue aprehendido sea imputado por el delito de "resistencia a la autoridad", al tiempo que labra las primeras actuaciones para determinar la situación del policía.

En tanto, una prima del joven baleado contó a Télam que se encuentra internado en el Hospital Vecinal de Lanús con heridas en un brazo, seis perdigones en una pierna y un restante en el ojo.

Sobre el hecho, la joven relató que el subcomisario le disparó porque no quiso tomarle la denuncia, ya que "salió dormido, con la ropa desalineada y diciendo 'no me rompan las pelotas'" antes de disparar. "Queremos que vaya preso porque fue un intento de homicidio. Le apuntó a la cara, por eso le dio en el ojo", expresó.