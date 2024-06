La tía de Loan puso en duda la versión de los detenidos y le exigió a la fiscalía que "investigue como tiene que investigar"

Sobre como se enteró de la desaparición de Loan, la mujer relató que fue “en el momento que mi sobrino me llama”. “Estuve en mi domicilio y recibo un llamado que me dicen Loan se perdió. Yo no tenía conocimiento de que estaba en el campo y le pregunto ¿dónde se perdió?, ¿cómo se perdió?. Me dicen que se fue con papa a la casa de la abuela y se perdió”, agregó.

Luego describió que en ese momento agarró la moto junto a su marido y se fueron para el campo a interiorizarse el tema. "Cuando salimos a 9 de julio nos cruzamos con Benítez que venía para acá en la moto, solo y si remera", explicó.

loan familia.webp La última foto familiar donde se lo ve a Loan, en la mira de la Justicia.

"Al llegar, pregunto a la policía quién estaba a cargo del procedimiento y consulto por el comisario a cargo, para ver si nosotros podíamos ingresar a la búsqueda. Me dicen que todavía no estaba y bueno no pedí autorización y fuimos al lugar donde se perdió Loan”, describió Lidia.

Lo que le llamó la atención a la mujer, fue tras el almuerzo familiar, donde ella no estuvo presente, "alguien de los tres mayores tenían que ver si el nene se iba para un lado o al otro, es un lugar limpio en esa parte, descampada. Yo no creo la versión de ellos de que no hayan visto para donde se fue Loan”.

En relación a las inconsistencias en la investigación detalló que cuando sus hermanos se enteran de la desaparición "van al lugar y cuando llegan a 9 de julio estaba Antonio acompañado de otro hombre con una capucha blanca. No sé si el fiscal o alguien investigó quien es, no lo conocían. Siempre estuvo con la cabeza agachada y nunca lo miró”.

“Mi hermano le preguntó a que sabía de Loan y él nunca respondió nada, solo alumbró con la linterna para pasar el alambre y se fueron", relató en C5N. Acerca de Antonio, uno de los detenidos, la mujer explicó que "él estaba con una remera, la cual se ve en la foto", cuando se encuentran con "Fierrito" Ramírez y estaban por el campo buscando a Loan, estaba con una remera roja manga larga, y yo despues lo veo sin remera”.

Búsqueda Loan Danilo Peña Hace ocho días que Loan es buscado en Corrientes. X: @MindefArg

“Lo que yo estoy pidiendo es que si mi sobrino lo vio con es remera roja, nosotros lo vimos sin remera y despues mi hermano con una marrón, ¿dónde está esa remera roja?. La justicia tiene una sola remera que es la que lo detuvieron”, alertó.

Con un relato cargado de angustia, Lidia afirmó que tanto su hermana como su cuñado "están destruidos". “Los padres quieren a su hijo. Yo lo extraño, y hace una semana que no tengo la visita de mi sobrino. Hagamos bien las cosas, que el fiscal haga bien las cosas e investigue como tiene que investigar. No puede ser que en un pueblo tan chico se haya perdido un chico que acá nunca suele pasar nada. Extraño a Loan”, sostuvo entre lágrimas.

Sobre el final pidió que “si alguien lo tiene y me esta viendo le pido por favor que entreguen a ese inocente. Él no tiene la culpa de nada. Quiero que se aclare y que los culpables paguen”.