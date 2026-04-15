16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Trabaja en un estacionamiento, sacó una camioneta de alta gama sin permiso y chocó: estaba alcoholizado

Ocurrió en Comodoro Rivadavia. El empleado tenía 2,12 gramos de alcohol en sangre. La camioneta Mercedes-Benz GLE 400 está valuada en unos u$s60.000.

Por
EL sereno chocó contra una Volkswagen Suran y un Peugeot 208.

EL sereno chocó contra una Volkswagen Suran y un Peugeot 208.

Un sereno protagonizó un violento choque con una camioneta Mercedes-Benz GLE 400 valuada en unos u$s60.000 que un cliente había dejado estacionada en la cochera en la que trabaja. El accidente ocurrió pasada la medianoche en el cruce de la Avenida Kennedy y la calle Islas Leones, en Comodoro Rivadavia.

Sospechan sobre un vínculo entre estas acciones y un reto viral de la plataforma TikTok.
Te puede interesar:

Alarma por una ola de amenazas de tiroteos en colegios: investigan un desafío viral

La Policía descubrió que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. "Trabajaba en un estacionamiento privado, donde el propietario dejó su camioneta. Esta persona, sin autorización del dueño del comercio, sacó el vehículo para efectuar tareas particulares", detalló el segundo jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero.

Ante esta situación irregular, el responsable del establecimiento comercial presentó una denuncia formal por el robo de la unidad. Las autoridades buscan determinar si el empleado realizaba este tipo de maniobras de manera frecuente al margen de sus funciones.

El choque múltiple afectó a una familia entera

La mecánica del impacto señala que la Mercedes-Benz colisionó por detrás a una Volkswagen Suran. En este automóvil viajaba una mujer de 51 años en compañía de una joven y de un bebé de apenas tres meses de edad.

Tras el primer golpe, el infractor perdió el control del volante y embistió a un Peugeot 208 que permanecía estacionado en la zona. Una ambulancia arribó al lugar del hecho y trasladó al menor al Hospital Regional de forma preventiva.

El personal de Tránsito constató con el test de alcoholemia que el sereno registró 2,12 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la conductora de la Suran dio negativo. El Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro preventivo de todos los rodados a la espera de las pericias de Criminalística.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ángel López tenía cuatro años.

Convocaron a una vigilia en el Obelisco por el caso Ángel: "Lo mataron con decisiones judiciales"

La niña de 7 años presenta lesiones físicas y psicológicas. 

La Plata: golpearon a una nena de 7 años en un comedor y la familia denuncia encubrimiento

play

Declaró Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta: "Me cegué, saqué el arma y disparé"

La bebé hallada en la estación de Ezpeleta aún conservaba el cordón umbilical seco. 

Una adolescente usó IA para dar a luz a una beba y la abandonó en una estación de tren

Camila de Viggiano Rojas y la beba en un video previo a la muerte de su hija.

La madre de la beba encontrada en La Plata fue internada y la Justicia analiza si es inimputable

play

Hernán Boveri se defendió por el caso Propofest: "Los medicamentos los tenía por un tratamiento de mi perro"

Rating Cero

Wanda develó que Georgina Barbarossa interpretará a Ana Rosenfeld en su serie. 

Wanda Nara reveló que Georgina Barbarossa hará de su abogada en la nueva serie sobre el Wandagate

Griselda Siciliani se refirió a su vínculo con Luciano Castro. 

Griselda Siciliani le bajó la persiana a Luciano Castro: "No hay vuelta atrás"

Madonna confirmó la secuela de su disco más icónico y paralizó las redes.
play

"Medicina para mi alma": Madonna confirmó Confessions II, la secuela de su disco más icónico

La idea de acortar la publicidad y los avances abrió un debate en la industria cinematográfica.

"Ni siquiera los ven": proponen un cambio clave para que el público vuelva a los cines

Gloria Carrá emocionada en el escenario junto a su hija, Ángela Torres. 

Gloria Carrá y Ángela Torres conmovieron a todos tras cantar juntas: "Iluminaste mi mundo"

La producción de Telemundo espera que la argentina pueda entrar este miércoles.

"El sol se hace esperar": Solange Abraham, de Gran Hermano, no pudo ingresar a La casa de los Famosos

últimas noticias

Wanda develó que Georgina Barbarossa interpretará a Ana Rosenfeld en su serie. 

Wanda Nara reveló que Georgina Barbarossa hará de su abogada en la nueva serie sobre el Wandagate

Hace 1 hora
River buscará ganar en su próximo partido.

El Superclásico, el próximo objetivo: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Carabobo

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del miércoles 15 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3874 del miércoles 15 de abril de 2026

Hace 1 hora
EL sereno chocó contra una Volkswagen Suran y un Peugeot 208.

Trabaja en un estacionamiento, sacó una camioneta de alta gama sin permiso y chocó: estaba alcoholizado

Hace 2 horas
Sospechan sobre un vínculo entre estas acciones y un reto viral de la plataforma TikTok.

Alarma por una ola de amenazas de tiroteos en colegios: investigan un desafío viral

Hace 2 horas