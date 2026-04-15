Trabaja en un estacionamiento, sacó una camioneta de alta gama sin permiso y chocó: estaba alcoholizado Ocurrió en Comodoro Rivadavia. El empleado tenía 2,12 gramos de alcohol en sangre. La camioneta Mercedes-Benz GLE 400 está valuada en unos u$s60.000. Por + Seguir en







EL sereno chocó contra una Volkswagen Suran y un Peugeot 208.

Un sereno protagonizó un violento choque con una camioneta Mercedes-Benz GLE 400 valuada en unos u$s60.000 que un cliente había dejado estacionada en la cochera en la que trabaja. El accidente ocurrió pasada la medianoche en el cruce de la Avenida Kennedy y la calle Islas Leones, en Comodoro Rivadavia.

La Policía descubrió que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. "Trabajaba en un estacionamiento privado, donde el propietario dejó su camioneta. Esta persona, sin autorización del dueño del comercio, sacó el vehículo para efectuar tareas particulares", detalló el segundo jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero.

Ante esta situación irregular, el responsable del establecimiento comercial presentó una denuncia formal por el robo de la unidad. Las autoridades buscan determinar si el empleado realizaba este tipo de maniobras de manera frecuente al margen de sus funciones.

El choque múltiple afectó a una familia entera La mecánica del impacto señala que la Mercedes-Benz colisionó por detrás a una Volkswagen Suran. En este automóvil viajaba una mujer de 51 años en compañía de una joven y de un bebé de apenas tres meses de edad.

Tras el primer golpe, el infractor perdió el control del volante y embistió a un Peugeot 208 que permanecía estacionado en la zona. Una ambulancia arribó al lugar del hecho y trasladó al menor al Hospital Regional de forma preventiva.

El personal de Tránsito constató con el test de alcoholemia que el sereno registró 2,12 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la conductora de la Suran dio negativo. El Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro preventivo de todos los rodados a la espera de las pericias de Criminalística.