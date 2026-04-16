"Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas": una abogada se quitó la vida tras denunciar a su ex por difundir videos íntimos Shadya Altamirano había denunciado a su expareja por amenazas. La madre de la joven aseguró que su hija tomó la decisión “porque no podía soportar” la exposición pública de ese material y que el acusado “es hijo del poder”. La Justicia investiga el caso y sostiene que no abandonó a la victima. Por + Seguir en







“Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”. repetía la abogada antes de quitarse la vida.

Shadya Altamirano había denunciado a su expareja por amenazas luego de que el hombre de 43 difundiera en un grupo de WhatsApp sus videos íntimos. La madre de la joven aseguró en la Justicia que su hija tomó la decisión de quitarse la vida “porque no podía soportar la exposición pública" de ese material y que el acusado “es hijo del poder”. Las autoridades investigan el caso y sostienen que el Estado no abandonó a la victima.

El caso de Shadya Altamirano conmociona a Santiago del Estero. “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, repetía la abogada antes de tomar la decisión de acabar con su vida. Su madre, María Verónica Rodríguez de 52 años informó que su hija llevaba una relación de noviazgo con el hombre hacía tiempo y que era un "vínculo tóxico".

“Desde los 16 años andaba con un noviecito, pero nunca lo presentó de manera formal. Era una relación enfermiza, iban y venían”, relató y agregó que su hija “lo amaba” y que él era de las personas que "usan a las mujeres" y "le hacía probar estupefacientes”. Un día después de la difusión del material, la joven abogada se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto y denunció a su ex por “amenazas”.

Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero comunicó que se habían puesto a disposición de la joven distintas medidas de protección, entre ellas la instalación de un botón antipánico en su celular. No obstante, desde el organismo señalaron que la abogada rechazó la propuesta y dejó constancia de ello en el acta correspondiente.

Shadya Altamirano 2 Días antes del hecho, la madre de Shadya Altamirano había advertido en la Comisaría 15 sobre el delicado estado de su hija, quien había interrumpido un tratamiento psiquiátrico por trastorno obsesivo compulsivo y tenía antecedentes de autolesión.