16 de abril de 2026 Inicio
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Conmoción en San Martín: una alumna apuñaló a un compañero en la puerta de una escuela

La familia de la víctima denunció que el hecho se produjo por un ataque de celos. La agresora intentó ocultarse en el establecimiento, pero luego fue hallada por unos policías.

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El hecho se produjo en una escuela de San Martín.

El hecho se produjo en una escuela de San Martín.

Captura de Google Maps

Un adolescente apuñaló en varias oportunidades a un compañero en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4 en la localidad bonaerense de San Martín, por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo en el lugar. La víctima permanece internada en el Hospital Castex.

 “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”. repetía la abogada antes de quitarse la vida.
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El hecho se produjo en la puerta del establecimiento ubicado sobre la calle Sargento Cabral, donde una alumna de primer año apuñaló varias veces a un adolescente de tercero. Después del ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar, pero luego fue hallada por un grupo de policías.

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En diálogo con TN, la tía de la víctima advirtió que el suceso se habría motivado por celos: "Sabemos que no está en peligro pero no hablamos más nada. Ellos se hablaban desde hace poco y parece que se sintió celosa de la ex. Él no tiene celular y usa el mío, de las tías o las primas. Queda todo abierto ahí".

"En los mensajes decía que elimine a la ex, a sus tías y primas que tienen la misma edad. Él dijo que ya las había eliminado y le mostró. También molestaba la primita, diciendo que hablaba con mi sobrino de ella. Parece que fue una reacción por celos", agregó en esta línea.

Video: un director redujo a un tirador dentro de una escuela secundaria

El director de una escuela en Oklahoma, Estados Unidos, redujo a un hombre armado que ingresó al establecimiento. Durante el forcejeo, que quedó grabado por una cámara de seguridad, el directivo resultó herido de un disparo en una de sus piernas. El agresor quedó detenido.

El momento quedó registrado en una cámara de seguridad de la escuela pública donde ocurrió el hecho, ubicada en la zona de Pauls Valley. En el clip se puede observar cómo un hombre encapuchado vestido de negro ingresa a la escuela y apunta con su arma a un alumno.

En cuestión de segundos, una puerta se abre y sale otro hombre, el director del colegio identificado como Kirk Moore, quien se tira sobre el agresor para impedir que dispare y avance. Detrás de él, otra persona se abalanza para sacarle el arma de la mano.

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