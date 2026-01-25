Un grupo de científicos, fotógrafos y divulgadores orientales registró comportamiento sexual no reproductivo en las aguas de Maldonado. Las teorías apuntan a que se trata de práctica de habilidades y fortalecimiento de vínculos sociales.

La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Un grupo de científicos, fotógrafos y divulgadores uruguayos documentaron por primera vez una cópula entre individuos machos adultos de ballena franca austral (Eubalaena australis), en las aguas de Maldonado. Las principales hipótesis apuntan a que se trata de práctica de habilidades sexuales, dada la alta competencia, y fortalecimiento de vínculos sociales.

Federico Riet, del Proyecto Ballena Franca Austral; Álvaro Pérez Tort, Diego Rubio y Victoria Bonnet, de BallenasUy; y Paula Laporta, del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad de la República, junto a la asociación civil Yaqu Pacha Uruguay , firmaron un revelador artículo en el que se dan detalles sobre esta práctica, llamada comportamiento sexual no reproductivo (CSNR) .

El paper, titulado Comportamiento sexual no concepcional entre machos adultos de ballenas francas australes (Eubalaena australis) en una zona de apareamiento en Uruguay, Océano Atlántico suroccidental, repasa que el CSNR ha sido reportado en aves, reptiles, peces, insectos y muchos mamíferos, incluyendo cetáceos .

Sin embargo, hasta ahora se había observado que sucedía entre adultos y crías o adultos y jóvenes, y esta es la primera vez en la que se documenta entre dos machos adultos .

Según detalla La Diaria en una entrevista con los autores del artículo, los cetáceos tienen oculto su aparato reproductor en su cuerpo para mejorar su capacidad hidrodinámica , por lo que es difícil identificar a simple vista el sexo de cada espécimen.

La ballena franca austral macho posee los órganos sexuales de mayor tamaño de todo el reino animal: pene de hasta 2,7 metros y testículos de hasta 525 kilos cada uno.

Entre las ballenas francas no hay peleas de machos por hembras. "Tienen un sistema de apareamiento llamado poliginándrico, que significa que un macho puede copular con varias hembras y una hembra copular con varios machos. La competencia aquí se da a través de la resistencia y la capacidad de maniobrar en el agua de los machos, pero sobre todo en otro espacio, que es el de la producción espermática", explicó Riet.

"En ningún caso de CSNR notamos una conducta agresiva ni un comportamiento de resistencia. Parecían interacciones sociales que en un momento fueron más allá, pero sin forzamiento y sin que los individuos huyeran. Se podía pensar perfectamente en comportamientos típicos entre un macho y una hembra, aunque en esos casos se suele observar otra energía, otro ímpetu", contó Pérez Tort.

Ballena franca austral Las ballenas francas australes fueron altamente cazadas durante los siglos XVIII y XIX.

En el artículo, los investigadores señalan que estos comportamientos "cumplen diversas funciones más allá de la reproducción directa", que incluyen "práctica de habilidades reproductivas y aprendizaje; vinculación social y formación de alianzas; establecimiento de dominio y reducción de tensiones; conducta lúdica; placer y autoestimulación, y exhibición sexual", entre otras.

Las hipótesis que los autores plantean como más probables para las ballenas francas australes son la práctica y el desarrollo social, importantes para su sistema de apareamiento.

Ballena franca austral atardecer La ballena franca austral fue declarada Monumento Natural Nacional en Argentina en 1984. Freepik

Los videos de las relaciones sexuales entre ballenas francas australes macho

Durante la temporada de avistamiento de ballena franca austral de 2024 en Uruguay, el grupo BallenasUy registró un total de 866 avistamientos de esta especie durante sus monitoreos diarios, realizados entre mayo y octubre, tanto con trabajos propios como con contribuciones del grupo de Telegram del proyecto, que cuenta con más de 8.000 miembros y al que cualquier persona interesada en el tema puede sumarse.

Fue en ese contexto en el que se identificaron en total cuatro eventos de CSNR, mayormente en un grupo de tres machos, que conforman "el primer registro de material audiovisual en los que se produce la penetración de la hendidura genital entre machos adultos", señala el trabajo.

En el primero de los eventos analizados, registrado el 18 de agosto de 2024, un macho realiza múltiples intentos de penetración, pero es evadido por su compañero, mientras un tercer integrante del grupo permanece cerca, aunque sin involucrarse.

Embed - VIDEO 1 - 18 de agosto de 2024 - Video de BallenasUY

En el segundo registro se ve una penetración completa por parte de un macho, sin signos de resistencia o evasión por parte del otro individuo.

Embed - VIDEO 2 - 9 de setiembre de 2024 - Video de BallenasUY

En el tercer caso, tres machos interactuando sexualmente: dos tienen un contacto físico más directo, mientras un tercero, menos afortunado, "intenta unirse intermitentemente a la actividad sin obtener una respuesta aparente de las otras ballenas", según describe el artículo.

Embed - VIDEO 3 - 13 de setiembre de 2024 -Video de BallenasUY

El cuarto evento registrado ocurrió en aguas de Punta Ballena y tuvo como protagonistas a dos machos, que aparecen en las imágenes con las aletas caudales entrelazadas. Poco después de que uno de ellos saliera a la superficie para respirar, el otro logra la penetración en la abertura genital.

Embed - VIDEO 4 - 15 de setiembre de 2024 - Video de BallenasUY

El documento detalla que en los episodios mencionados se observaron también otras conductas de naturaleza sexual ya descritas para la especie, como "empujes, presentación genital, contacto o manipulación genital, erecciones y contacto del cuerpo de un individuo con el área ventral de otro individuo".