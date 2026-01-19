19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Una marca china refuerza su apuesta por los híbridos

BYD lanzó la preventa del Atto 2, un SUV compacto híbrido enchufable que recorre más de 1.000 km con un tanque de combustible y hasta 100 km en modo eléctrico.

Por
El modelo llega importado de China.

El modelo llega importado de China.

La Ranger Tremor es una variante con orientación off-road técnica.
Te puede interesar:

Ford fabricará la Ranger Tremor en Argentina

La marca china BYD continúa su ofensiva en el mercado argentino lanzando vehículos solo con tecnologías electrificadas, tanto híbridos cómo eléctricos. En este caso, lanzo la preventa del BYD Atto 2 DM-i, un SUV compacto híbrido enchufable (PHEV) que se incorpora oficialmente a la oferta del mercado automotor argentino. El Atto 2 arribó al país este lunes, junto a más de 6.000 vehículos de la marca china que llegaron a bordo del BYD CHANGZHOU, el buque de última generación de BYD diseñado específicamente para el transporte de vehículos de nueva energía.

¿Cómo funciona el vehículo?

El BYD Atto 2 DM-i introduce la avanzada tecnología híbrida enchufable Dual Mode Inteligent (DM-i), que garantiza una experiencia de conducción eléctrica con la tranquilidad de una autonomía total combinada de hasta 1100 km.

El sistema permite alternar entre dos modos de funcionamiento: EV, totalmente eléctrico con 110 km de autonomía NEDC para los desplazamientos diarios; y HEV, donde el motor a combustión actúa principalmente como asistente, generando carga para la batería cuando sea necesario en situaciones que requieren potencia adicional, el sistema puede trabajar en paralelo, combinando el potencial de ambos motores.

Este sistema Super Hybrid permite alcanzar un consumo de combustible mínimo, lo que reduce drásticamente los costos de funcionamiento.

byd-atto2-

El modelo tiene 4,33 mts de largo y una distancia entre ejes de 2,62 mts. El habitáculo se destaca por su piso completamente plano gracias a la batería Blade y ofrece un baúl de 425 litros, ampliable hasta 1.335 litros.

En materia de seguridad ofrece seis airbags y hasta 20 ayudas a la conducción. El sistema de entretenimiento del auto cuenta con el último software de BYD, que incorpora una impresionante mejora del control por voz gracias al asistente inteligente “Intelligent Assist”. Activado por el comando “Hi BYD”, que ofrece una interacción verdaderamente humana gracias a lo último en IA generativa y a modelos de lenguaje LLM. Además, es el 1er modelo BYD con Asistente Google integrado.

byd-atto2--

Precio de la reserva y lanzamiento

La preventa ya se encuentra activa y, mediante un monto de reserva de USD 500 o su equivalente en pesos argentinos, los interesados pueden reservar su BYD ATTO 2 DM-i y acceder a beneficios exclusivos destinados a los primeros 200 compradores. La fecha del lanzamiento del SUV compacto será el próximo 18 de febrero.

Noticias relacionadas

Circular sin dominio no es un detalle menor. 

¿Cuánto cuesta la millonaria multa por circular sin patente?

El mítico modelo, abandona la silueta sedán y se convierte en un crossover. 

Citroën debuta con su primer "electrificado" en Argentina

Rating Cero

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

Esta producción, llamada El botín, llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países.
play

De qué se trata El botín, la película de Netflix con Ben Affleck y Matt Damon que es furor

últimas noticias

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

Hace 32 minutos
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

EEUU exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció a Milei

Hace 1 hora
El Índice Big Mac vuelve a reflejar una problemática de fondo en la economía argentina.

Inflación en hamburguesas: comer un Big Mac en Argentina es tan caro como en Suiza

Hace 1 hora
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump evitó precisar si usará la fuerza para tomar Groenlandia

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 20 de enero.

Horóscopo de hoy, martes 20 de enero

Hace 1 hora