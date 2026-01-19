Una marca china refuerza su apuesta por los híbridos

BYD lanzó la preventa del Atto 2, un SUV compacto híbrido enchufable que recorre más de 1.000 km con un tanque de combustible y hasta 100 km en modo eléctrico.

La marca china BYD continúa su ofensiva en el mercado argentino lanzando vehículos solo con tecnologías electrificadas, tanto híbridos cómo eléctricos. En este caso, lanzo la preventa del BYD Atto 2 DM-i, un SUV compacto híbrido enchufable (PHEV) que se incorpora oficialmente a la oferta del mercado automotor argentino. El Atto 2 arribó al país este lunes, junto a más de 6.000 vehículos de la marca china que llegaron a bordo del BYD CHANGZHOU, el buque de última generación de BYD diseñado específicamente para el transporte de vehículos de nueva energía.

El BYD Atto 2 DM-i introduce la avanzada tecnología híbrida enchufable Dual Mode Inteligent (DM-i) , que garantiza una experiencia de conducción eléctrica con la tranquilidad de una autonomía total combinada de hasta 1100 km .

El sistema permite alternar entre dos modos de funcionamiento: EV, totalmente eléctrico con 110 km de autonomía NEDC para los desplazamientos diarios; y HEV, donde el motor a combustión actúa principalmente como asistente, generando carga para la batería cuando sea necesario en situaciones que requieren potencia adicional, el sistema puede trabajar en paralelo, combinando el potencial de ambos motores.

Este sistema Super Hybrid permite alcanzar un consumo de combustible mínimo, lo que reduce drásticamente los costos de funcionamiento.

El modelo tiene 4,33 mts de largo y una distancia entre ejes de 2,62 mts. El habitáculo se destaca por su piso completamente plano gracias a la batería Blade y ofrece un baúl de 425 litros, ampliable hasta 1.335 litros.

En materia de seguridad ofrece seis airbags y hasta 20 ayudas a la conducción. El sistema de entretenimiento del auto cuenta con el último software de BYD, que incorpora una impresionante mejora del control por voz gracias al asistente inteligente “Intelligent Assist”. Activado por el comando “Hi BYD”, que ofrece una interacción verdaderamente humana gracias a lo último en IA generativa y a modelos de lenguaje LLM. Además, es el 1er modelo BYD con Asistente Google integrado.

Precio de la reserva y lanzamiento

La preventa ya se encuentra activa y, mediante un monto de reserva de USD 500 o su equivalente en pesos argentinos, los interesados pueden reservar su BYD ATTO 2 DM-i y acceder a beneficios exclusivos destinados a los primeros 200 compradores. La fecha del lanzamiento del SUV compacto será el próximo 18 de febrero.