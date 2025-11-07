7 de noviembre de 2025 Inicio
Video: brutal pelea entre un pasajero y un policía en el tren Belgrano Norte

En redes sociales se viralizó la grabación de una disputa entre un hombre y un agente que viajaban en el mismo furgón del ferrocarril.

La pelea comenzó por una confrontación entre un pasajero y un policía. 

En redes sociales se viralizó una brutal pelea entre un pasajero y un policía dentro del tren Belgrano Norte. En el clip se puede observar cómo el hombre desafía la oficial e inmediatamente comienzan a pegarse el uno al otro.

La discusión comenzó entre cuestionamientos e insultos, una persona que también viajaba en el vagón furgón grabó la pelea y subió el video en redes sociales.

Según las imágenes, el pasajero increpó al oficial y le gritó "vos sos un maleducado", a lo que el policía le respondió "ah, ¿sí? Según vos. No me pechés. Andá para allá".

Tan solo un par de segundos después de decirle eso, el oficial se abalanzó sobre el hombre y comenzó a pegarle, a lo que el pasajero le devolvió algunos golpes.

La situación escaló, el hombre intentó escapar del vagón, frente a la presencia de un guardia que informaba la situación y otros pasajeros que pedían que se detenga el tren.

Por el momento no se sabe con seguridad cómo terminó la pelea, ya que el oficial siguió al pasajero por el tren, pero se desconoce si luego lo redujeron o lo llevaron detenido.

