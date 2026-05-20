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Evangelina Anderson no se quedó callada y opinó sobre el romance entre Ian Lucas y Sofía Gonet

La modelo se pronunció sobre el vínculo entre sus excompañeros de reality y no esquivó las preguntas sobre su tensa relación con el streamer.

Su nueva imagen en la alfombra roja también fue protagonista de la noche.

Su nueva imagen en la alfombra roja también fue protagonista de la noche.

Redes sociales

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Evangelina Anderson se cruzó con Ian Lucas y Sofía Gonet, la pareja que en las últimas semanas despertó rumores de romance. Lejos de esquivar el tema, la modelo habló sin filtros y se mostró más que a favor del vínculo entre sus excompañeros de MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson y un gesto polémico ante Ian Lucas.
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Fue el periodista Oliver Quiroz quien le preguntó directamente su opinión sobre las especulaciones en torno al youtuber y la influencer. "A mí me encanta la pareja que hacen. Me parecen dos bombones", respondió la modelo. Cuando Majo Martino sumó la pregunta de si le gustaría que "La Reini" estuviera con él, la respuesta fue igual de contundente: "A mí sí".

El momento más llamativo llegó cuando Gonet se acercó al lugar donde se realizaba la nota y le consultó a Evangelina directamente: "¿Nos aprobás?". "Los apruebo. Son dos bombones, son dos exitosos... me encantan", respondió la modelo con una sonrisa. La propia Gonet, sin embargo, aclaró su situación: "Yo estoy soltera. Estoy haciendo mucha terapia y somos amigos, pero no es mi estilo".

Lo más llamativo ocurrió instantes después, cuando el notero advirtió que Ian Lucas se acercaba hacia donde estaban. Apenas lo vio venir, Evangelina Anderson se desplazó hacia otro sector de la alfombra para evitar el encuentro, un gesto que llamó la atención ya que contrasta con las declaraciones del propio Lucas, quien aseguró que de su parte "está todo más que bien" y que si se la cruza la saluda. El youtuber también dejó entrever que lo excluyeron de un grupo de WhatsApp de los exparticipantes del reality y que no lo invitan a las reuniones del grupo.

Evangelina Anderson

El cambio de look de Evangelina Anderson

La modelo llegó a la ceremonia con una imagen completamente nueva que se quedó con la atención de los presentes y de sus seguidores en redes sociales. Horas antes de la gala, Evangelina Anderson había compartido en su perfil de Instagram una serie de fotos mostrando el nuevo corte de pelo que se realizó para la ocasión, de la mano de su estilista de confianza.

Evangelina Anderson

La transformación consistió en un corte bob recto a la altura de la mandíbula, con raya al medio y puntas apenas texturizadas. El resultado combinó elegancia clásica con un aire moderno que se adaptó a la perfección al vestido con transparencias, escote corazón y lentejuelas que eligió para la velada. Para el peinado de la gala se inclinó por un efecto mojado con raya a un costado, despejando el rostro para potenciar el maquillaje.

Evangelina Anderson

Este estilo se ubica como una de las tendencias más fuertes del otoño-invierno 2026 y la modelo se sumó así a un grupo de figuras que también apostaron por él durante el año, entre ellas Tini Stoessel, Valentina Zenere, Guillermina Valdez y Allegra Cubero. Aunque cada una eligió variantes distintas, el bob recto se consolida como un clásico que se reinventa temporada tras temporada.

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