Video: así fue la explosión en el Colegio Guadalupe de Palermo, que dejó a un alumno en terapia intensiva

El adolescente más comprometido tiene el 35% del cuerpo quemado y, pese a la gravedad de las quemaduras, los médicos celebran que el fuego no haya alcanzado sus ojos.

La semana pasada hubo otro incidente similar en Pergamino.

Pablo Rodríguez Laurta fue imputado por criminis causa
El periodista Alejandro Moreyra, desde la puerta del establecimiento, contó en Mañanas Argentinas por C5N que los alumnos de 4to año tendrán una charla tras el experimento fallido. El estudiante que está más grave debe realizarse curaciones cada 48 horas dado que se prendió fuego de pies a cabeza porque su uniforme tiene gran composición de nylon.

En cuanto a las heridas, entre los alumnos más complicados, hay uno con 35% de quemaduras en el cuerpo y otro con 18%; todos alojados en el Instituto del Quemado. Agustín, el de 14 años, fue trasladado desde el hospital Gutiérrez y según contó Paula Avellaneda desde el lugar, tiene quemado la panza, el pecho, la espalda, parte del brazo y la cara, aunque destacaron que "por suerte no están comprometidos los ojos".

Este estudiante estaba mirando cómo llevaban adelante los experimentos y, de acuerdo con el cuerpo médico, esperando que no tenga ninguna infección, se estima que tendrá un mes de internación. Hay heridas que hay que seguir de cerca para evitar mayores complicaciones.

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Pía, una alumna del colegio explicó que la feria de ciencias se realizó en el salón de actos, donde había varios puestos con actividades. "Explotó y el chico se quemó todo, hay otros chicos afectados que estaban en llamas y salieron corriendo. Todos estaban quemados, quedamos en shock", sentenció.

En cuánto a los profesores, contó que "estaban por ahí" y algunos ayudaban. Mientras que Federico, otro alumno de la institución, expresó que "un profesor fue corriendo a buscar un guardapolvo, se lo tiró y otro profesor se tiró también arriba y nuestro profesor se escondió".

Tras un llamado al 911, ambulancias y personal de la Comisaría Vecinal 14A llegaron al colegio. El SAME informó que hubo cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores y una es mayor de edad. Los más graves son tres alumnos de 16, 14 y 13 años, que sufrieron quemaduras en el pecho y el rostro.

"Estaba manipulando alcohol y fuego, había profes dando vuelta, pero no había ningún tipo de precaución", añadió Federico y remarcó que en el lugar no había matafuego ni extintor a mano para poder prever cualquier tipo de accidente.

