Video: así fue la explosión en el Colegio Guadalupe de Palermo, que dejó a un alumno en terapia intensiva El adolescente más comprometido tiene el 35% del cuerpo quemado y, pese a la gravedad de las quemaduras, los médicos celebran que el fuego no haya alcanzado sus ojos. Por







La semana pasada hubo otro incidente similar en Pergamino.

Continúa la conmoción en el Colegio Guadalupe de Palermo tras la explosión de un experimento en una feria de ciencias. Hay cuatro estudiantes comprometidos, uno de ellos más grave, al que un profesor intentó apagarle el incendio con un guardapolvo. Una madre también resultó herida.

El periodista Alejandro Moreyra, desde la puerta del establecimiento, contó en Mañanas Argentinas por C5N que los alumnos de 4to año tendrán una charla tras el experimento fallido. El estudiante que está más grave debe realizarse curaciones cada 48 horas dado que se prendió fuego de pies a cabeza porque su uniforme tiene gran composición de nylon.

En cuanto a las heridas, entre los alumnos más complicados, hay uno con 35% de quemaduras en el cuerpo y otro con 18%; todos alojados en el Instituto del Quemado. Agustín, el de 14 años, fue trasladado desde el hospital Gutiérrez y según contó Paula Avellaneda desde el lugar, tiene quemado la panza, el pecho, la espalda, parte del brazo y la cara, aunque destacaron que "por suerte no están comprometidos los ojos".

Este estudiante estaba mirando cómo llevaban adelante los experimentos y, de acuerdo con el cuerpo médico, esperando que no tenga ninguna infección, se estima que tendrá un mes de internación. Hay heridas que hay que seguir de cerca para evitar mayores complicaciones.

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo Pía, una alumna del colegio explicó que la feria de ciencias se realizó en el salón de actos, donde había varios puestos con actividades. "Explotó y el chico se quemó todo, hay otros chicos afectados que estaban en llamas y salieron corriendo. Todos estaban quemados, quedamos en shock", sentenció.