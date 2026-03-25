Preocupación por uno de los heridos en las explosiones de Mariano Acosta: tiene 15 años

Thiago, vecino del barrio, caminaba por la vereda frente al depósito de garrafas cuando fue alcanzado por un objeto de metal que lo golpeó en la cabeza y le produjo politraumatismo craneal.

El incendio que siguió a las explosiones en un almacén de garrafas en Mariano Acosta sigue conmocionando a la localidad, que sufrió la destrucción de casas. Hubo cuatro heridos, entre ellos un menor de 15 años, con graves lesiones en su cabeza tras haber sido alcanzado por un objeto que volaba a gran velocidad .

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El foco se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado, ubicado sobre la avenida Constituyentes al 1400.

El estruendo de las detonaciones no solo despertó a los vecinos, sino que también generó escenas de temor en toda la zona: los estallidos se percibieron a varios kilómetros de distancia , mientras una densa columna de humo comenzaba a elevarse sobre el lugar. Incluso pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

Dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas en un predio rodeado de viviendas . Algunas casas linderas fueron afectadas por el fuego. En ese contexto, el municipio recomendó a los vecinos no acercarse al área afectada debido a la caída de esquirlas .

Uno de los heridos es un chico de 15 años, identificado como Thiago, quien justo pasaba por el lugar en el momento en el que trozos de hierro volaban por el aire. Uno lo golpeó en la cabeza. "El nene pasaba cuando arrancó la explosión, iba justo con el padre" , contó a los medios Juliana, su tía. Sus padres lo llevaron al hospital y estaba inconsciente.

Según relató su madre, Rosa, en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo, el joven "fue a cirugía porque está muy comprometido, el traumatismo de cráneo fue muy grave; aparte de las quemaduras que tuvo, se le hundió el hueso de la cabeza, tienen que descomprimir porque tiene coágulos, está entubado".

"Explotó una planta clandestina que había hace muchos años. Estábamos en la galería de mi casa para salir con mi marido y mi sobrino, de pronto veo que una de las garrafas entró a mi domicilio e impactó a Thiago", denunció.

En cuanto a los detalles de la intervención, Sandra Carabajal, directora del hospital, precisó que "se va a explorar la zona del hundimiento, se va a hacer una limpieza en caso de esquirlas sueltas, y luego reparar el lugar para que quede limpio y pueda evolucionar bien".

Embed - La palabra de la MAMÁ del JOVEN HERIDO: "El TRAUMATISMO de CRÁNEO fue MUY GRAVE"

Los otros tres heridos son trabajadores del depósito, que fueron trasladados a un hospital zonal para recibir las primeras atenciones. "Las víctimas son Diego Hernán Robledo, de 41 años; Víctor Hugo Tuler, de 47; y Raúl Oscar Cross, de 38 años. Son las tres personas que se encontraban en este depósito y distribución de garrafas en la calle Constituyentes al 1400 de Mariano Acosta", informó la periodista de C5N Yanina Álvarez.

Además, dos bomberos fueron ingresados al hospital Eva Perón por inhalación de monóxido de carbono.

Los videos más espectaculares de la explosión en Mariano Acosta

Embed Corte por operativo en

Calle Constituyentes, entre Bustillo/Colombres en Mariano Acosta, partido Merlo por incendio en un depósito de garrafas @CtralDeNoticias pic.twitter.com/CaIYFgjNts — Solo Tránsito (@solotransito) March 25, 2026

Embed Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta partido de Merlo.



Trabajan siete dotaciones de bomberos.



Dos personas resultaron heridas. pic.twitter.com/aNmWCjj0HE — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) March 25, 2026