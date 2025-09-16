La Línea D de subtes extiende su horario para el partido de River por Copa Libertadores El servicio especial se enfocará en la desconcentración después del encuentro ante Palmeiras, pautado para este miércoles a las 21:30 en el Estadio Monumental. Habrá cuatro estaciones para el descenso de pasajeros. Por







La iniciativa busca reducir el flujo de autos y transporte privado. Prensa SBASE

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que la Línea D de subtes prestará un servicio especial este miércoles para colaborar con la desconcentración de los hinchas de River después del partido ante Palmeiras por Copa Libertadores, que se jugará a las 21:30 en el Estadio Monumental.

El último tren saldrá desde la estación Congreso de Tucumán (la más cercana a la cancha) a la 1 de la madrugada para recibir a los usuarios que vengan del estadio. Habrá cuatro estaciones habilitadas para el descenso: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, elegidas por su conectividad con otros medios de transporte.

La iniciativa busca reducir el flujo de autos y transporte privado en las cercanías de la cancha, y al mismo tiempo promover una movilidad más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas, como sucederá este miércoles en Núñez.

La extensión horaria del Subte empezó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo se sumaron los sábados. También se realizaron servicios especiales de en partidos de la Selección Argentina y de River, y en recitales como Buenos Aires Trap, Los Piojos, La Renga y Green Day.