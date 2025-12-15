Video: así fue el asalto tipo comando en un supermercado mayorista de Los Polvorines Cinco delincuentes encapuchados y con armas largas ingresaron por un portón que estaba abierto y robaron la recaudación. Sospechan que hubo un entregador. No hubo heridos. Por + Seguir en







El robo ocurrió el pasado 9 de diciembre.

Una banda de delincuentes perpetró un asalto tipo comando en el depósito de un supermercado mayorista en la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. Los atacantes, que ingresaron encapuchados y portando armas largas, lograron sustraer la recaudación del local sin herir a ninguna persona.

El robo ocurrió el pasado 9 de diciembre, minutos antes de las 15.30 horas, en el predio ubicado sobre la calle Horacio Quiroga, entre Ruta 8 y Francisco Beazley. La secuencia del asalto quedó registrada en el video de la cámara de seguridad del depósito, la prueba clave que está siendo analizada por los investigadores judiciales.

El hecho comenzó cuando un vehículo Toyota Etios de color blanco ingresó por la parte trasera del depósito, que se encontraba abierta. Un primer delincuente descendió del coche para inmovilizar al conductor de un camión estacionado y, simultáneamente, procedió a cerrar el portón metálico de acceso, aislando la zona. Mientras tanto, otros cuatro asaltantes armados y con los rostros cubiertos descendieron del vehículo.

View this post on Instagram El conductor del Toyota Etios, que portaba una patente cuya autenticidad es sospechosa, se posicionó para la fuga. El resto de los cómplices se dirigió directamente a la oficina de administración.

El ataque tuvo como objetivo principal la tesorería del lugar. Los delincuentes se apoderaron de la recaudación y emprendieron la huida rápidamente. Fuentes del caso confirmaron a esta agencia que "se llevaron sólo dinero, sin lesionados", lo que indica la planificación y celeridad del operativo delictivo.