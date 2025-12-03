3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: así detenían a la Cachorra Vargas, viuda negra prófuga por el crimen de un veterano de Malvinas

En un operativo de la DDI de Quilmes, la mujer de 29 años fue interceptada en Lanús por el crimen de un hombre en Constitución. Su cómplice había sido arrestado en Chaco, hace dos meses.

Por
El operativo fue de la DDI de Quilmes

El operativo fue de la DDI de Quilmes, en el centro de Lanús.

La Policía Bonaerense detuvo a Micaela Vargas, apodada "la Cachorra", la viuda negra prófuga hace más de un año por el crimen de José David Silva (61 años), empleado de un consorcio y veterano de guerra de Malvinas, cometido en el barrio porteño de Constitución.

Una viuda negra durmió a un hombre y desvalijó su departamento en Mar del Plata.
Te puede interesar:

Mar del Plata: una viuda negra durmió a un hombre y le desvalijó el departamento

El operativo, organizado por la DDI de Quilmes, se produjo en Lanús, cuando la mujer de 29 años caminaba junto a su novio, en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús. La investigación estuvo a cargo del juez Martín Yadarola, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 por el caso caratulado como homicidio agravado.

Cachorra sería la presunta cómplice de su pareja, cuya identidad es Leandro Damián Díaz, un hombre de 35 años arrestado por la Policía de la Ciudad en la provincia de Chaco, hace dos meses, por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.

Durante el crimen, José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello por la viuda negra y su cómplice, sustrajeron el celular, la billetera y $165.000 y se dieron a la fuga. El asesinato fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad que halló el cuerpo de Silva en el baño: estaba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones en el cuello y el rostro.

Así fue el operativo para detener a la Cachorra Vargas

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cayó la "viuda negra" de Palermo: cómo operaba la banda que drogaba a sus víctimas

play

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios.

Mendoza: denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios

El asesino en serie tuvo notoriedad por la serie que se estrenó en Netflix.

Lo conocían como el Carnicero de Milwaukee y sus crímenes estremecen hasta el día de hoy: quién es

Los argentinos pagaron una fianza de 4.500 dólares y seles prohibió acercarse al centro comercial

Fueron liberados bajo fianza los 5 argentinos que fueron detenidos en Miami

Nicole Nahiara Mena está detenida acusada de matar a apuñaladas a su novio

Crimen en Remedios de Escalada: prisión preventiva a la joven que mató a su novio

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

play

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Hace 11 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

Hace 19 minutos
El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 27 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 28 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 29 minutos