Video: así detenían a la Cachorra Vargas, viuda negra prófuga por el crimen de un veterano de Malvinas En un operativo de la DDI de Quilmes, la mujer de 29 años fue interceptada en Lanús por el crimen de un hombre en Constitución. Su cómplice había sido arrestado en Chaco, hace dos meses.







El operativo fue de la DDI de Quilmes, en el centro de Lanús.

La Policía Bonaerense detuvo a Micaela Vargas, apodada "la Cachorra", la viuda negra prófuga hace más de un año por el crimen de José David Silva (61 años), empleado de un consorcio y veterano de guerra de Malvinas, cometido en el barrio porteño de Constitución.

El operativo, organizado por la DDI de Quilmes, se produjo en Lanús, cuando la mujer de 29 años caminaba junto a su novio, en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús. La investigación estuvo a cargo del juez Martín Yadarola, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 por el caso caratulado como homicidio agravado.

Cachorra sería la presunta cómplice de su pareja, cuya identidad es Leandro Damián Díaz, un hombre de 35 años arrestado por la Policía de la Ciudad en la provincia de Chaco, hace dos meses, por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.

Durante el crimen, José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello por la viuda negra y su cómplice, sustrajeron el celular, la billetera y $165.000 y se dieron a la fuga. El asesinato fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad que halló el cuerpo de Silva en el baño: estaba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones en el cuello y el rostro.

Así fue el operativo para detener a la Cachorra Vargas Embed ACUSAN A UNA MUJER APODADA "CACHORRA" DE MATAR A UN HOMBRE EN MODALIDAD VIUDA NEGRA: ASÍ LA ATRAPARON- Operativo de la DDI de Quilmes en el centro de Lanús.- Policía de la Ciudad ya había atrapado a otro acusado.- El crimen fue en Constitución en 2024. pic.twitter.com/hIszA4FVZF — Vía Szeta (@mauroszeta) December 3, 2025