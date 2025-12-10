Verano 2026: cuánto cuesta ir una semana a la Costa Atlántica en familia Alojamiento, comida y gastos en la playa suman alrededor de un millón de pesos para un grupo de cuatro personas. La comparación con Brasil. Por + Seguir en







Santa Teresita, destino de La Costa Atlántica.

Para planificar las vacaciones familiares para un grupo de cuatro personas en la Costa Atlántica, los gastos pueden variar entre alojamiento, alquiler de sombrillas y comida, ya sean compras en supermercados o gastos en restaurantes, pero rondan el millón de pesos para una estadía de una semana.

Teniendo en cuenta estas categorías, la Agencia Noticias Argentinas calculó que un grupo familiar necesitaría un mínimo de $970.000 para financiar la estadía y un máximo de hasta $2.000.000, dependiendo del tipo de gasto considerado en cada ítem.

La clave para mantenerse lo más alejado posible del millón de pesos es el ahorro en el balneario (usar sombrilla libre) y en la gastronomía (cocinar y llevar vianda a la playa), porque el alojamiento es un gasto base ineludible.

Opciones de alojamiento en la Costa Atlántica image Opciones de gastos en la playa en la Costa Atlántica image Opciones gastronómicas en la Costa Atlántica Choclo: $5.000

Doce churros clásicos: $11.000

Café + tres medialunas: $7.900

Porción de rabas: $20.000

Hamburguesa con papas: $12.000 a $15.000

Sándwich de milanesa: $9.800 La comparación de la Costa Atlántica con Brasil Según consultoras especializadas, el costo diario promedio para un turista que veranea en la Argentina puede superar los u$s 300, mientras que en destinos como Florianópolis o Santiago de Chile el gasto se mantiene más cerca de los u$s 200 a u$s 270 diarios (dependiendo del tipo de cambio utilizado y el nivel de gasto).

image La oferta gastronómica argentina, en términos de abundancia y volumen, puede ser muy competitiva. Sin embargo, Brasil compensa con precios de servicios y bebidas que, al cambio actual, resultan más estables y a menudo inferiores a los de la Costa Atlántica, donde la inflación impacta directamente en los paradores.

image