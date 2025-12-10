10 de diciembre de 2025 Inicio
Verano 2026: cuánto cuesta ir una semana a la Costa Atlántica en familia

Alojamiento, comida y gastos en la playa suman alrededor de un millón de pesos para un grupo de cuatro personas. La comparación con Brasil.

Por
Santa Teresita

Santa Teresita, destino de La Costa Atlántica.

Para planificar las vacaciones familiares para un grupo de cuatro personas en la Costa Atlántica, los gastos pueden variar entre alojamiento, alquiler de sombrillas y comida, ya sean compras en supermercados o gastos en restaurantes, pero rondan el millón de pesos para una estadía de una semana.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Teniendo en cuenta estas categorías, la Agencia Noticias Argentinas calculó que un grupo familiar necesitaría un mínimo de $970.000 para financiar la estadía y un máximo de hasta $2.000.000, dependiendo del tipo de gasto considerado en cada ítem.

La clave para mantenerse lo más alejado posible del millón de pesos es el ahorro en el balneario (usar sombrilla libre) y en la gastronomía (cocinar y llevar vianda a la playa), porque el alojamiento es un gasto base ineludible.

Opciones de alojamiento en la Costa Atlántica

image

Opciones de gastos en la playa en la Costa Atlántica

image

Opciones gastronómicas en la Costa Atlántica

  • Choclo: $5.000
  • Doce churros clásicos: $11.000
  • Café + tres medialunas: $7.900
  • Porción de rabas: $20.000
  • Hamburguesa con papas: $12.000 a $15.000
  • Sándwich de milanesa: $9.800

La comparación de la Costa Atlántica con Brasil

Según consultoras especializadas, el costo diario promedio para un turista que veranea en la Argentina puede superar los u$s 300, mientras que en destinos como Florianópolis o Santiago de Chile el gasto se mantiene más cerca de los u$s 200 a u$s 270 diarios (dependiendo del tipo de cambio utilizado y el nivel de gasto).

image

La oferta gastronómica argentina, en términos de abundancia y volumen, puede ser muy competitiva. Sin embargo, Brasil compensa con precios de servicios y bebidas que, al cambio actual, resultan más estables y a menudo inferiores a los de la Costa Atlántica, donde la inflación impacta directamente en los paradores.

image
