22 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3.393 del miércoles 22 de julio de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.393 del Quini 6 de este domingo 19 de julio repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de julio de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3902 del miércoles 22 de julio de 2026

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 22 de julio de 2026

Números ganadores: 0 - 5 - 10 - 36 - 41 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $5.060.737.231

5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $4.873.698

4 aciertos: 604 ganadores. Premio: $19.365

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 22 de julio de 2026

Números ganadores: 6 - 24 - 31 - 34 - 42 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $2.346.625.033

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $4.332.176

4 aciertos: 611 ganadores Premio: $19.143

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 22 de julio de 2026

Números ganadores: 1 - 8 - 18 - 30 - 38 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $800.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 22 de julio de 2026

Números ganadores: 2 - 7 - 20 - 23 - 44 - 45

6 aciertos: 14 ganadores. Premio: $24.971.212

Pozo extra: resultado del miércoles 22 de julio de 2026

Números ganadores: 0 - 5 - 10 - 36 - 41 - 42 - 6 - 24 - 31 - 44 - 43 - 1 - 8 - 18 - 30 - 38

6 aciertos: 360 ganadores. Premio: $555.555

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.394 del Quini 6 se realizará el domingo 26 de julio a las 21.15. Pozo estimado: $10.100.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del sábado 18 de julio de 2026.

Loto Plus: dos ganadores se llevaron más de $10 millones cada uno

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de julio de 2026.

Quini 6: tres apostadores se llevaron más de $114 millones cada uno

Resultados del Loto Plus del miércoles 15 de julio de 2026.

Loto: un ganador se llevó más de $14 millones en la modalidad Match

Estos son los resultados del sorteo del domingo 12 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.390 del domingo 12 de julio de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 18 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3899 del sábado 11 de de julio de 2026

El hecho ocurrió en Villa Crespo.

Villa Crespo: se derramó un líquido tóxico y el SAME asistió a tres personas

Rating Cero

Mia Khalifa posteó una foto de Enzo Fernández.

Mia Khalifa se burló de Enzo Fernández con una provocativa publicación

Suspenden un show en homenaje a Rosalía en Córdoba. 
play

La polémica con Rosalía sumó otro capítulo: suspendieron un concierto homenaje en Córdoba

Lionel Messi fue homenajeado por las Pastillas del Abuelo con una canción inédita. 

Las Pastillas del Abuelo le dedicaron una canción a Lionel Messi tras su último Mundial

Becerra dejó en claro que el amor por la Patria se lleva en la voz, en la piel y en el escenario.

María Becerra en España: un gesto con la bandera argentina que revoluciona Barcelona

Wanda Nara lanzó su academia para mujeres emprendedoras.

Wanda Nara lanzó su academia para mujeres exitosas: qué curso ofrece y cuánto cuesta

Flor Vigna tomó una contudente decisión tras la polemica.

Tras los comentarios racista de su estilista, Flor Vigna tomó una contundente decisión: "No voy a.."

últimas noticias

Mia Khalifa posteó una foto de Enzo Fernández.

Mia Khalifa se burló de Enzo Fernández con una provocativa publicación

Hace 11 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 22 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3902 del miércoles 22 de julio de 2026

Hace 31 minutos
Lionel Messi y Sergio Ramos, ambos campeones del mundo con sus seleccionados. 

Sergio Ramos publicó una foto tras el Mundial, imitó a Lionel Messi y los hinchas no lo tomaron bien

Hace 33 minutos
El salario mínimo, en caída libre.

El salario mínimo cayó 40% en su poder de compra desde la asunción de Javier Milei

Hace 40 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.393 del miércoles 22 de julio de 2026

Hace 41 minutos